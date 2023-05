Seleção para militares temporários do Exército termina na próxima sexta (05); veja como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo do Exército para militares temporários da 8ª Região Militar, terminam na próxima sexta-feira (05) às 23h59. As oportunidades são para preenchimento de vagas de oficiais (ensino superior), sargentos (ensino médio/técnico) e cabos (ensino fundamental), de diferentes especialidades.

Os soldos iniciais, aproximadamente, para oficial, sargento e cabo são de R$ 7.315, R$ 3.825 e R$ 2.627, respectivamente, mais gratificações. As inscrições são gratuitas e os interessados devem entrar no site da 8ª Região Militar para se inscrever.

VEJA AQUI O EDITAL PARA OFICIAL TEMPORÁRIO

VEJA AQUI O EDITAL PARA OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO - ÁREA DE MAGISTÉRIO

VEJA AQUI O EDITAL PARA SARGENTO TÉCNICO TEMPORÁRIO

VEJA AQUI O EDITAL PARA CABO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO

Para participar da seleção para o cargo de oficial, a exigência é que os candidatos possuam, no mínimo, graduação nas áreas ofertadas. Já para o cargo de sargento, o candidato precisa ter pelo menos curso de nível técnico; e para cabo, o interessado ao cargo precisa ter o ensino fundamental e algum curso que o habilite para a área em que se inscrever. Todos os cursos devem ser reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Os selecionados irão trabalhar em suas áreas de especialidade e serão empregados em atividades inerentes à carreira militar. Os cargos podem ser acessados no site da 8ª Região Militar.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).