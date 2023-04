Exército está com inscrições abertas para seleção de militares temporários

O Exército Brasileiro divulgou a abertura do processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva de militares temporários no Pará, Amapá e Maranhão. As vagas são para candidatos com escolaridade a partir do ensino fundamental, técnico ou superior.

As inscrições vão até 5 de maio e devem ser feitas pelo site da 8ª Região Militar, de forma gratuita. Na plataforma, os candidatos encontram as fases, datas dos processos e as áreas de interesse da Força Terrestre nos estados.

A seleção pretende preencher as vagas para os postos de oficiais, sargentos e cabos, de diferentes áreas.

A função de oficial exige que o candidato tenha, no mínimo, diploma de graduação. Para ser sargento é exigido o nível técnico. E para cabo, o ensino fundamental e o curso profissionalizante da área que o habilite à inscrição. Todos os cursos devem ser reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O Exército afirma que o processo de seleção não implica na obrigatoriedade de convocação de todas as especialidades previstas nos editais ou na incorporação dos inscritos. A aprovação assegura, apenas, a expectativa de direito à designação e incorporação. A efetiva contratação é condicionada à existência de vaga, de acordo com a necessidade de militares temporários nas Organizações Militares do Comando Militar do Norte (CMN).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)