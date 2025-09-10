Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Seap abre seleção com 612 vagas e salários de até R$ 5,6 mil; acesse a inscrição

Processo seletivo recebe inscrições online de 10 a 14 de setembro no Pará

O Liberal
fonte

Algumas funções exigem qualificações adicionais, como cursos técnicos específicos ou registro em conselho de classe. (Divulgação)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) lançou o 3º Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2025, oferecendo 612 vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações podem chegar a R$ 5.639,00. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre 0h do dia 10 e 23h59 de 14 de setembro de 2025.

Segundo o diretor de Gestão de Pessoas da Seap, Waldilson Colins, a entrada de novos servidores será estratégica para ampliar a eficiência das políticas de gestão penitenciária. “Esses profissionais atuarão tanto no suporte às rotinas administrativas quanto nas atividades operacionais, trazendo mais agilidade, qualidade na prestação de serviços e equilíbrio na distribuição das tarefas. Dessa forma, fortalecem também a valorização da equipe já existente e favorecem o alcance dos objetivos institucionais”, afirmou.

A diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) destaca a importância da leitura cuidadosa do edital, com atenção especial aos pré-requisitos para cada função. A falta de documentação pessoal obrigatória, bem como o envio de arquivos incorretos ou divergentes, está entre os principais motivos de eliminação dos candidatos.

Remunerações previstas

Nível fundamental: salário-base de R$ 1.320,00, acrescido de 100% de gratificação de risco de vida (R$ 1.320,00) e auxílio-alimentação de R$ 1.500,00.

Nível médio: salário-base de R$ 1.320,00, mais 100% de gratificação de risco de vida (R$ 1.320,00), abono salarial de R$ 100,00 e auxílio-alimentação de R$ 1.500,00.

Nível superior: salário de R$ 1.724,64, com 100% de gratificação de risco de vida (R$ 1.724,64), 40% de gratificação de escolaridade (R$ 689,86) e auxílio-alimentação de R$ 1.500,00.

Cargos disponíveis incluem funções como analista em gestão de informática; analista em gestão penitenciária (graduação em ciências sociais, enfermagem, medicina, medicina com especialização em psiquiatria, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e serviço social); analista em gestão pública (ciências contábeis); assistente administrativo; assistente de agropecuária; assistente de informática; assistente de reinserção social e trabalho; auxiliar de serviços de agropecuária; além de vagas para profissionais de educação física, medicina veterinária e técnico em enfermagem.

Algumas funções exigem qualificações adicionais, como cursos técnicos específicos ou registro em conselho de classe. Para o cargo de motorista, por exemplo, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “B”, “C”, “D” ou “E”. Todos os detalhes sobre escolaridade e requisitos estão disponíveis no anexo do Edital nº 01/2025 – PSS/SEAP, que pode ser acessado no portal da secretaria.

A Seap ressalta que o processo seletivo busca candidatos comprometidos com ética, responsabilidade e com a missão de colaborar para a segurança pública e a ressocialização. Informações gerais e inscrições podem ser feitas no site (https://dgp.seap.pa.gov.br/sisp).

