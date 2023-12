Quase 90 mil candidatos fazem provas do concurso público para soldado da PM Pará neste domingo

Serão realizadas na tarde deste domingo as provas do concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Pará. Segundo o governo do Estado, este é o maior certame da história da corporação. Ao todo, estão sendo ofertadas 4,4 mil vagas, sendo 4 mil apenas para praças e outras 400 para oficiais. As provas para os candidatos a oficial foram aplicadas no domingo passado (10).

Demanda por vaga: O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, responsável pela aplicação das provas, divulgou que 89.722 candidatos se inscreveram para concorrer a uma das vagas de soldado.

Em suas redes sociais, o governador Helder Barbalho desejou sorte aos inscritos. "Olá, pessoal! Quero desejar uma boa prova a todos os candidatos que estarão, logo mais, realizando a prova do maior concurso da PM do Pará. Serão mais de 4 mil vagas para o curso de Formação de Praças. É o Governo do estado reforçando o efetivo da nossa briosa polícia militar".

Salários

O aluno soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03 durante a realização do Curso de Formação de Praças, mais auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de Soldado da PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.923,71, além do auxílio-alimentação.

No caso dos oficiais, a remuneração é de R$ 5.728,08 e auxílio-alimentação durante a realização do CFO/PM, mas chega a R$ 5.896,56 quando o candidato entra no quadro de Aspirante-a-Oficial PM.