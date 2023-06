Concurso PM de São Paulo: saiba as vagas, os valores dos salários e como se inscrever

Com remunerações iniciais de R$ 4.852,21, o edital do concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi publicado nesta segunda-feira (19/06). Ao todo, serão ofertadas 2.700 vagas para o cargo de soldado da PM. As inscrições poderão ser feitas do dia 26 de junho a 27 de julho deste ano. Para concorrer, é necessário ter no máximo 30 anos, ensino médio completo e outros pontos (veja ao final da matéria).

Como fazer a inscrição para o concurso da PM SP

As inscrições para o certame deverão ser realizadas no pelo site www.vunesp.com.br, das 10h de 26 de junho de 2023 às 23h59 de 27 de julho de 2023, com a taxa de inscrição de R$ 65.

Para os candidatos estudantes regularmente matriculados no ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, graduação ou pós, terão direito à 50% de redução no valor da taxa.

Quem recebe salário inferior a dois salários mínimos ou estiver desempregado também tem direito ao desconto.

Remuneração

O que chama a atenção dos interessados neste concurso é a remuneração. O salário é de R$ 4.852,21, onde R$ 785,67 é a quantia paga por insalubridade, devido aos riscos da função.

Saiba quais os pré-requisitos para concorrer a vaga de soldado da PM de SP



ser brasileiro;

Ter idade mínima de 17 (dezessete) anos;

Ter idade máxima de 30 (trinta) anos;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher e 160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;

Ter concluído do ensino médio ou equivalente;

Ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias B e E;

O candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando: divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar. Fizer alusão a: ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade; discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem; ideia ou ato libidinoso; ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos;

Possuir aptidão física;

Possuir higidez física e mental;

Possuir perfil psicológico compatível ao cargo;

Estar quite com as obrigações militares (no caso dos homens);

Estar quite com as obrigações eleitorais.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com