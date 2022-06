Sectet e Seduc inscrevem até esta segunda-feira (13) para contratação imediata de professores

As Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e a de Educação (Seduc) inscrevem até esta segunda-feira (13) em processo seletivo para contratação imediata de professores, atendendo à demanda do ensino profissional e tecnológico.

Segundo a titular da Sectet, Edilza Fontes, serão contratados imediatamente 140 professores de disciplinas tecnológicas e 60 da base comum. Novas contratações devem ocorrer a partir de janeiro de 2023, por meio do cadastro reserva gerado neste Processo Seletivo Simplificado ou na realização de uma nova seleção.

A inscrição deve ser feita até às 23h59 desta segunda-feira, por meio do preenchimento de formulário e anexação da documentação exigida no edital, disponível nos sites da Sectet e Seduc. A seleção também compreenderá as fases de análise documental e curricular e convocação para assinatura do contrato administrativo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)