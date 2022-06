PSS do Ophir Loyola oferta mais de 80 vagas de trabalho; inscrições começam nesta segunda-feira

Abrem nesta segunda-feira (6) as inscrições para concorrer ao Processo Seletivo Simplificado que buscar preencher 82 vagas em diversas funções de ensino fundamental, técnico/médio e superior, no Hospital Ophir Loyola. O PPS para contratação temporária foi lançado na última sexta-feira (3), pelo edital nº 02/2022, e aceitará inscrições até a próxima quarta-feira (8).

VEJA MAIS

As vagas de nível superior são para as seguintes especialidades:

Enfermeiro Generalista (1);

Enfermeiro Oncologista (03);

Enfermeiro Especialidade: centro cirúrgico/esterilização (02);

Enfermeiro Especialidade: cardiologia e/ou hemodinâmica (01);

Enfermeiro: Terapia Intensiva (01);

Enfermeiro Especialidade: Nefrologia com vistas à Hemodiálise (1º);

Farmacêutico (5);

Nutricionista (2);

Psicólogo (4);

Assistente Social (1º);

Biomédico Área de atuação: Laboratório de Análises Clínicas (1º);

Fisioterapeuta - Área de atuação: Terapia Intensiva (2);

Odontólogo (1º);

Técnico em Administração e Finanças (Administrador) (3).

Já para nível técnico e médio as oportunidades são para:

Técnico de Enfermagem Área de atuação:

Terapia Intensiva (6);

Técnico de Enfermagem Área de atuação: Hemodiálise (3);

Técnico de Enfermagem Área de atuação: Clínica Cirúrgica (9);

Técnico de Enfermagem Área de atuação: Centro Cirúrgico (03);

Técnico de Enfermagem - Área de atuação: Divisão de Material e Esterilização (04);

Técnico em Radiologia: Habilitação Radioterapia (2);

Técnico em Laboratório (3);

Técnico de Segurança do Trabalho (02);

Assistente Administrativo (12 para os candidatos em geral e 01 para Pessoa com Deficiência - PcD).

Há ainda 9 vagas para auxiliar operacional, função de nível fundamental.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS). O edital completo e o cronograma de atividades também estão disponíveis no site SIPROS do Hospital Ophir Loyola.