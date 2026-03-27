Programa de Estágio do TRT 8 tem vagas em diferentes áreas com bolsa-auxílio de R$ 1.035,44

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), que abrange Pará e Amapá, está com as inscrições abertas para seu processo seletivo de estágio de nível superior. O certame visa formar cadastro reserva e as candidaturas podem ser realizadas online até o dia 10 de abril de 2026, exclusivamente pelo site da empresa organizadora, https://vehlor.com/trt8.

Podem participar da seleção estudantes de nível superior de diversas áreas, incluindo Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciência da Computação (e áreas afins), Ciências Contábeis, Cinema e Audiovisual, além de Comunicação Social (Publicidade/Propaganda, Jornalismo, Rádio e TV/Audiovisual).

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Também há oportunidades para Design Gráfico, Direito, Engenharia Civil, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Estatística, Engenharia Ambiental (e áreas afins), História, Pedagogia, Produção Audiovisual, Psicologia, Relações Públicas, Serviço Social e Tecnologia em Produção.

O objetivo do programa de estágio do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região é proporcionar aos estudantes o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. A iniciativa permite colocar em prática os conhecimentos adquiridos na instituição de ensino, promovendo um aperfeiçoamento profissional, cultural e social alinhado à sua área de formação.

Etapas da seleção para o estágio do TRT-8

O processo seletivo será dividido em duas etapas distintas. A primeira fase consiste em uma Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa será um Teste Prático, aplicado pela unidade de lotação do(a) futuro(a) estagiário(a), com caráter eliminatório.

Toda a organização e realização do certame são de responsabilidade da empresa Vehlor LTDA., parceira do TRT-8 na condução da seleção.

Bolsa, carga horária e cronograma

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.035,44. Além disso, terão direito a auxílio-transporte. A carga horária do estágio será de quatro horas diárias.

Importante ressaltar que todas as etapas da prova objetiva serão realizadas integralmente de forma online, garantindo a comodidade dos participantes.

Como se inscrever no processo seletivo

Para realizar a inscrição no processo seletivo do TRT-8, os candidatos devem seguir as etapas abaixo:

Acessar o site https://vehlor.com/trt8 e localizar a lista de “VAGAS”;

Filtrar as vagas por localidade e selecionar aquela para a qual desejam se candidatar;

Realizar o cadastro completo na plataforma da Vehlor;

Acessar a página da vaga correspondente à formação e clicar em “Candidatar-se”;

Confirmar a efetivação da candidatura verificando o menu “Candidaturas” no perfil da Vehlor ou observando se o botão “Candidatar-se” está desabilitado, exibindo a indicação “Já inscrito”.

Um e-mail automático de confirmação será enviado ao candidato após a finalização da candidatura.