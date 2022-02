Prefeitura de Capanema abre seleção para 33 vagas da área de saúde

A Prefeitura de Capanema lançou na última sexta-feira (25) o edital nº 1/2022, com abertura de processo seletivo simplificado que busca preencher 33 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. No cadastro reserva as contratações ocorrerão conforme a demanda do órgão.

A critério da Administração Municipal, as contratações provenientes deste processo seletivo terão validade de até doze meses, podendo ser prorrogadas por igual período.

Quais são as vagas?

Para profissionais com Nível Médio, há sete vagas para Auxiliar Saúde Bucal e 20 vagas para agente de Vigilância Sanitária.

Já com exigência de Nível Superior, serão preenchidas duas vagas de enfermeiros; uma para odontólogo; duas para fisioterapeutas e uma para fonoaudiólogo. A prefeitura oferece salários que variam de R$ 1.212,00 a R$ 2.100,00 por jornadas de trabalho de 40 horas por semana.

Onde se inscrever?

As inscrições, abertas no dia 25 de fevereiro, vão até o dia 10 de março. Das 8h às 14h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na travessa César Pinheiro, nº 297, em Capanema. Não será cobrada taxa de inscrição.

Como será feita a análise dos candidatos?

A seleção, por sua vez, será feita por meio de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório. A entrevista será realizada entre os dias 23 e 25 de março, também na Secretaria Municipal de Saúde, em Capanema.

“A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal”, afirma a Prefeitura de Capanema.

O processo seletivo simplificado terá validade de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública.