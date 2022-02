Força Aérea Brasileira abre 146 vagas para nível superior em Belém e outras 19 cidades; confira

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu as inscrições para o novo concurso da Aeronáutica, que oferta 146 vagas em cargos de nível superior completo. As oportunidades são para farmacêuticos, conforme editais publicados pelo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (Ciaar), para atuação em 2023.

Com vagas abertas para Belém e em mais 19 cidades de 17 estados, além do Distrito Federal, a seleção será composta por oito fases distintas, a começar pela prova objetiva, aplicada para todos os inscritos. O período de inscrições iniciou em 21 de fevereiro e vai até 13 de março, pelo site (https://www2.fab.mil.br/) do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (Ciaar). Será cobrada taxa única no valor de R$ 130,00.

A Aeronáutica destaca que para se candidatar a uma das 146 oportunidades divulgadas, os candidatos devem ter concluído curso superior na área pleiteada (com registro profissional atualizado) e não podem ter completado 36 anos até a data de matrícula.

Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica

As vagas para o Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (Camar) contempla 100 vagas em 21 especialidades, são elas: anestesiologia; cancerologia; cardiologia; cirurgia geral; clínica médica; endocrinologia; geriatria; ginecologia e obstetrícia; hemoterapia; medicina intensiva; medicina de Família e Comunidade; neurocirurgia; neurologia; oftalmologia; otorrinolaringologia; ortopedia; pediatria; pneumologia; psiquiatria; radiologia; urologia.

Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica

No caso do certame para o Exame de Admissão (EA) do Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica (Cadar), foram divulgadas 11 vagas para as especialidades odontológicas: estomatologia; implantodontia; odontogeriatria; prótese dentária; periodontia; radiologia odontológica e imaginologia. Para os farmacêuticos, que vão tentar entrar no Curso de Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica (Cafar), disputarão cinco vagas nas áreas de Farmácia Bioquímica e Farmácia Hospitalar.

Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica

Estão abertas ainda 30 vagas para o Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (Eaoear), que vão exercer as funções das seguintes áreas da Engenharia: cartográfica; civil; da Computação; eletrônica; elétrica; mecânica; química; de Telecomunicações.

Etapas e provas

Os candidatos inscritos passarão por oito fases seletivas distintas, que incluem a prova escrita, a verificação de dados biográficos e profissionais, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático oral, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

As provas objetivas estão previstas para o dia 12 de junho, quando serão cobradas questões objetivas sobre gramática, interpretação de texto e conhecimentos especializados, de acordo com o conteúdo programático detalhado em cada edital. A tapa é comum a todos os candidatos e será aplicada em diversas cidades.

Para saber mais sobre mais sobre o concurso da Aeronáutica, outras informações podem ser acessadas diretamente nos editais de abertura ou, em caso de dúvidas, podem ser solicitadas ao Centro de Instrução e Adaptação, basta enviar uma mensagem para o e-mail sac.ciaar@gmail.com.