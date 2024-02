PGE está com inscrições abertas para seleção de estagiários de cinco áreas do conhecimento

As inscrições para o XIII Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), seguem abertas até o dia 20 de fevereiro. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva para os quadros de estágio em Belém, e das Regionais de Marabá e Santarém. Segundo a PGE, a contratação se dará conforme demanda de cada setor. No último processo seletivo, em 2023, foram convocados 88 candidatos classificados no decorrer do ano.

Confira aqui o edital do Processo Seletivo

As vagas são destinadas a estudantes das seguintes áreas de conhecimento:

Direito,

Informática (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados e Tecnologia em Redes de Computadores),

Administração (Administração de Empresas, Gestão de Pessoas, Gestão Pública e Gestão de Recursos Humanos),

Ciências Contábeis e

Biblioteconomia.

Conforme o edital, o valor da bolsa-estágio para nível superior com jornada de 4h é de R$911,40 e de R$1.302,00 para jornada de 6h. O estagiário receberá auxílio-transporte.

Inscrições

Para participar da seleção, os interessados devem se cadastrar no site da PGE e confirmar a participação doando um quilo de alimento, até o próximo dia 4 de março, juntamente com a apresentação do documento de identidade, na regional onde o candidato tiver se inscrito. Os alimentos que podem ser doados são leite em pó, arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo e biscoitos. As inscrições começaram no último dia 6 de fevereiro.

Seleção

O Processo Seletivo terá prova objetiva e redação, que serão realizadas presencialmente no dia 24 de março deste ano, valendo 10 pontos cada prova.

“Pedimos muita atenção aos candidatos sobre o que diz o edital. A inscrição só será confirmada após a entrega do quilo de alimento que, posteriormente, será destinado a instituições sem fins lucrativos, como fizemos no ano passado. É uma inscrição solidária. Então, pedimos que não deixem esta entrega pra cima da hora, para que não corram o risco de perder o processo seletivo”, disse Susanne Schnoll, procuradora do Estado e presidente da Comissão Organizadora do certame.

“A listagem com as instituições credenciadas está disposta no próprio edital, no anexo primeiro. Assim como também todo o conteúdo programático e os detalhes do certame. Estamos ansiosos para abrir nossas portas a estes estudantes que, com toda certeza, virão para somar na rotina da PGE”, acrescentou a procuradora.

Segundo a PGR, os alimentos arrecadados serão entregues a instituições selecionadas. São elas: Casa do Menino Jesus, Reforço Escolar Aprendizagem Gradual e Creche Lar Cordeirinho de Deus, em Belém; Lar São Vicente de Paulo, em Marabá; e Trupe Jurídica Santarém, em Santarém.