PGE deve começar os preparativos do próximo concurso para procurador em breve

O procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, confirmou, nesta terça-feira (14), que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) deve divulgar os nomes dos membros da comissão responsável pela escolha da instituição organizadora do próximo concurso para o cargo de procurador até março deste ano.

“Estamos montando a comissão organizadora. Após isso, será feita a contratação da empresa que vai ser responsável pela execução do concurso e, em seguida, vamos lançar o edital. Nossa previsão é que os nomes dos membros da comissão sejam divulgados já no próximo mês e que o edital possa ser publicado em junho deste ano ainda, mas isso vai depender de todos os processos. Temos essa previsão e esperamos conseguir liberar o edital ainda neste primeiro semestre”, informou Ricardo Sefer.

O último concurso para o cargo foi realizado no segundo semestre de 2022 e teve 1.799 candidatos inscritos. O resultado final do certame foi publicado em 25 de janeiro deste ano, mas a PGE tem dado seguimento à organização de mais um concurso para o preenchimento de vagas remanescentes.

“No último concurso, ofertamos 10 vagas, mas conseguimos preencher apenas oito, levando em consideração a pontuação dos candidatos com relação à nota de corte e ao fato de uma das aprovadas ter desistido de tomar posse. A nossa expectativa é que, neste próximo concurso, possamos ofertar o mesmo número de vagas, tendo em vista a carência de profissionais no cargo e a necessidade de expandir nossos serviços, principalmente para suprir demandas da advocacia preventiva, na qual já estamos investindo, mas que pretendemos investir cada vez mais”, reforçou o procurador-geral.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)