MPF abre vagas de estágio para graduação e pós-graduação

O Ministério Público Federal (MPF) realiza seleção de estagiários da graduação e pós-graduação em todo o Estado do Pará. O período de inscrições segue até às 19h do dia 14 deste mês, pelo site do MPF. As oportunidades são para as unidades de Belém, Altamira, Marabá e Santarém.

As chances são para as áreas de direito, biblioteconomia e jornalismo. A bolsa oferecida é no valor de R$ 976 para graduandos e de R$ 1.952 para pós-graduandos, mais auxílio-transporte. A jornada semanal é de 20 horas.

A seleção fará reserva de vagas para pessoas com deficiência (10% das vagas), pessoas autodeclaradas negras (30%), e para minorias étnico-raciais, excluídos os candidatos que se declararem negros (10% das vagas).

Após a realização da pré-inscrição, os candidatos devem encaminhar a documentação solicitada por meio do link. O MPF solicita os seguinte documentos: RG; CPF; comprovante de matrícula e histórico acadêmico, juntos num único arquivo; laudo médico (caso o candidato se inscreva como PcD); termo de adesão ao sistema de cotas, conforme o caso. Para os candidatos do curso de direito, o coeficiente de rendimento é informação obrigatória.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)