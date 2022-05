MP Militar retoma concurso para cargos de promotor de justiça militar; salários chegam a R$ 33 mil

A comissão responsável pelo 12° Concurso do Ministério Público Militar (MPM) divulgou o edital de retomada do calendário do certame, com novas datas prováveis para a aplicação dos testes. O certame tem objetivo de preencher as vagas para o cargo de promotor de Justiça militar no órgão.

As inscrições preliminares para o concurso, lançado em 2020, foram realizadas entre janeiro e fevereiro, com taxa no valor de R$ 250. A previsão é que as provas subjetivas sejam aplicadas no dia 19 de junho deste ano.

Já as provas orais e prática deverão acontecer nos dias 14 a 18 de novembro de 2022. O certame também contemplará a fase de inscrição definitiva. A previsão é que a homologação final aconteça ainda em dezembro deste ano, com solenidade de posse coletiva, agendada para o final de janeiro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)