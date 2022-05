Com salários de até 9,6 mil, inscrições para concurso da UFOPA terminam no próximo domingo

No próximo domingo (22), termina o prazo para os candidatos ao cargo de professor se inscreverem no concurso da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Os cadastros devem ser feitos pelo site da instituição, com taxa no valor de R$ 140, para a função de adjunto, R$ 120, para assistente, e R$ 100, para auxiliar. São 12 vagas ofertadas, com salários que variam de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18, dependendo da titulação do candidato empossado, acrescido de benefícios.

VEJA MAIS

As oportunidades são para as áreas de letras - línguas estrangeiras: modernas, e língua inglesa; nutrição e alimentação animal; nutrição animal básica; tecnologia e formulação de rações, alimentos e aditivos; suinocultura; produção animal; bromatologia; ciências da saúde/farmácia e saúde coletiva; educação/ciências; matemática e gestão financeira na educação básica; educação/literatura; letras e artes no ensino fundamental; engenharia civil/hidráulica e meio ambiente; agronomia/fitossanidade; engenharia de minas/lavra e tratamento de minérios; ciência da computação/engenharia de software; microbiologia; imunologia e nutrição; aquicultura continental/zootecnia; e recursos pesqueiros.

Concurso Ufopa

Inscrições: até 22/05/22, pelo site www.ufopa.edu.br

Taxa: R$ 140 (adjunto); R$ 120 (assistente); e R$ 100 (auxiliar)

Salário: R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92

Vagas: 12

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política