Ministério Público do Pará divulga resultado do XIII Concurso Público para promotor de justiça

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou nesta quarta-feira (24) a homologação do resultado do XIII Concurso Público para Ingresso na Carreira, conforme publicado no Diário Oficial. O desfecho do processo ocorre após a análise dos recursos pela empresa responsável pela execução do certame.

Ao todo, foram preenchidas 65 vagas destinadas aos cargos de promotor de justiça, e a lista dos aprovados está disponível para consulta. O concurso, além de marcar a conclusão sem intercorrências, destaca-se por suas reservas de vagas, incluindo pessoas com deficiência, negros, e de maneira inovadora, para indígenas e quilombolas.

O procurador-geral de justiça, César Mattar Jr., ressaltou a importância do concurso sem contratempos, evidenciando o comprometimento da gestão com o sucesso na condução dos trabalhos. Ele expressou sua satisfação com a publicação do resultado e enfatizou a determinação de avançar ainda mais.

As justificativas da banca examinadora para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado final estarão disponíveis aos candidatos a partir de 30 de janeiro de 2024, acessíveis aqui.