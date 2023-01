Mais de 58 mil vagas em concursos públicos federais são esperadas para 2023

Para quem deseja ingressar na carreira de funcionário público, o ano de 2023 será de muitas oportunidades em todo o Brasil. Isso porque só no âmbito federal são mais de 58 mil vagas previstas pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que garante a verba de R$ 16,7 bilhões para novos concursos públicos. No Pará, os editais que já foram publicados disponibilizam mais de mil vagas.

Aqueles que foram aprovados em certames anteriores mas não foram selecionados também podem se alegrar. Ao aprovar a PLOA no dia 22 de dezembro, no Congresso Nacional, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), solicitou que o governo eleito contrate os aprovados em seleções já realizadas, como da Polícia Federal, Controladoria-Geral da União, Agência Brasileira de Inteligência e forças de segurança do Distrito Federal. Nas análises finais, Castro destacou a necessidade de reposição de pessoal em todas as esferas da administração pública.

No total, o PLOA 2023 prevê o preenchimento de 58.867 vagas e a previsão é de que sejam ofertadas 47.834 delas para o Poder Executivo, 6.522 para o Judiciário, 520 para o Legislativo, 240 para o Ministério Público da União e 88 vagas para a Defensoria Pública da União.

O texto aprovado prevê R$ 369,4 bilhões para gastos com pessoal e encargos sociais, perfazendo um aumento de 8,3% em relação ao autorizado para 2022, portanto acima da inflação, se considerado um IPCA de 7,2% para este ano. As despesas com pessoal em 2023 alcançarão 3,5% do PIB, mesmo percentual estimado para 2022 e o mais baixo desde 2001. Estão previstos R$ 13,3 bilhões para reajustes de salário, concessões de vantagens e planos de carreira.

Expectativa

O presidente da Associação dos Concursados do Pará (Asconpa), José Emílio Almeida, disse que a entidade aguarda a abertura de centenas de novas vagas tanto nos governos federal e estadual, que iniciam nova gestão em 2023, quanto nas prefeituras de Belém e de vários municípios do interior do Estado. “Além deles, estão sendo definidas vagas em órgãos do Legislativo e Judiciário. A indefinição se deve ao novo orçamento aprovado”, afirma o titular da entidade.

Quanto à concorrência, Almeida tem uma aposta: “concursos promovidos pelo INSS e outros órgãos do executivo federal, bastante defasados de servidores devido ao desmonte causado pela gestão derrotada nas últimas eleições, estão entre os mais concorridos”, declara. Ele finaliza pontuando que para alcançar a aprovação, “a melhor preparação é feita com aulas regulares em cursos preparatórios”.

O concurseiro Caique Rabelo está animado para garantir uma vaga este ano. “Durante a pandemia e durante os últimos quatro anos a gente viu poucos concursos saindo. E o resultado disso é que tem muito órgão com vários cargos vagos que precisam ser ocupados. Por isso, estou me preparando. Desde junho do ano passado, já estava estudando para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, depois passei a focar pro Banco do Brasil e no do hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará”, conta o estudante.

“O Estado e a própria União podem lançar edital para tantos órgão públicos que não fazem concurso há muitos anos. E nós, concurseiros, que estamos ligados nas possibilidades, estamos estudando como nunca para poder alcançar a sonhada aprovação. E estou na expectativa que este ano seja muito bom para quem está estudando, pois grandes concursos devem ser lançados”, finaliza Caique.

Concursos no Pará

Banco do Brasil

Vagas: 87 vagas (72 diretas e 15 para cadastro de reserva). Nível médio. Remuneração de R$ 3,6 mil. Inscrições até 24 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 50. Provas em 23 de abril.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Vagas: 74 vagas (70 diretas e 4 para cadastro de reserva). Nível médio e superior. Remuneração varia de R$ 3,5 mil a R$ 33,6 mil. Inscrições até 16 de janeiro, no site do Instituto Consulpam. As taxas variam de R$ 30 a R$ 42,50, a depender do cargo. Primeira prova marcada para 12 de março.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Vagas: 136 vagas (não informado quantas diretas e quantas para cadastro de reserva). Cargos de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 3,1 mil. Inscrições até 30 de janeiro, neste site. As taxas são de dois valores: R$ 51, para os cargos de nível médio, e de R$ 80 para os cargos de nível superior. Provas objetiva e discursiva no mesmo dia, 5 de março.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Vagas: 24 vagas (não informado quantas diretas e quantas no cadastro de reserva). Cargos de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 1,5 mil a R$ 8,4 mil. Inscrições até 14 de fevereiro, neste site. As taxas de inscrição variam de R$ 52 a R$ 63. Provas no dia 26 de março.

Hospital Ophir Loyola

Vagas: 121 vagas (não informado quantas diretas e quantas no cadastro de reserva). Cargos de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 3,6 mil. Inscrições entre os dias 11 de janeiro e 03 de março, neste site. As taxas são de R$ 52 e R$ 63. Provas no dia 02 de abril.

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Vagas: 250 vagas (não informado quantas diretas e quantas no cadastro de reserva). Nível médio e superior. Remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 3,6 mil. Inscrições de 18 de janeiro até 15 de março, também pelo site. Taxas de R$ 52 e R$ 79. Provas na data provável de 16 de abril.

Prefeitura de Óbidos

Vagas: 409 vagas (não informado quantas diretas e quantas no cadastro de reserva). Níveis fundamental, médio e superior. Remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 6 mil. Inscrições entre 9 de janeiro e 13 de fevereiro, neste site. A taxa varia de R$ 60 a R$ 100. Prova prevista para os dias 11 e/ou 12 de março.