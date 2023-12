Mais de 3 mil vagas para concursos na área da educação estão disponíveis em todo o Brasil

Mais de 3 mil vagas estão disponíveis, na área de educação, para inscrições em concursos públicos em todo o Brasil. Dessa quantia, o Pará conta com 683 vagas disponíveis, sendo 551 vagas para a Prefeitura de Santarém aos cargos de professor e pedagogo e 132 vagas para a Prefeitura de Tucuruí ao cargo de professor. As remunerações variam até R$ 10 mil reais.

Ainda no Pará, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), prevê 3 mil vagas para a Secretaria de Estado de Educação . Os cronogramas detalhados, com os dados de abertura das inscrições e provas, serão divulgados por meio de edital, por meio da Seplad, e pela banca vencedora do concurso.

As inscrições para a Prefeitura de Santarém ficam abertas até o dia 7 de dezembro e a taxa custa R$100,00. A prova está marcada para o dia 14 de janeiro. A remuneração é de R$ 1.320,00. Já para a Prefeitura de Tucuruí as inscrições ficam abertas até 27 de dezembro com taxa de inscrição de R$ 66,00. A remuneração é de R$ 2.210,27.

No Acre, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) está com oportunidades para os níveis médio, técnico e superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 2.120,13 a R$ 5.362,69. O documento oferta ao todo 96 vagas imediatas, sendo 56 para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e 40 para Técnico-Administrativo em Educação. Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever através do site da banca organizadora, IDECAN, até 27 de dezembro de 2023.

VEJA MAIS

A Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) é uma das oportunidades com melhor salário. Os salários iniciais ofertados variam de R$ 2.868,12 (nível fundamental) e R$ 10.198,15 (nível superior), para jornadas de 20h a 40h semanais.

O edital está sob responsabilidade da banca Vunesp e terá inscrições até 20 de dezembro de 2023 no site da organizadora. O valor da taxa de participação varia conforme o grau cargo pretendido.

Outra oportunidade boa é a Prefeitura de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A seleção oferta diversas vagas com salários iniciais de até R$ 9,6 mil. As inscrições poderão ser feitas até o dia 13 de dezembro.

Quem ainda precisa de mais um tempo para estudar, pode se inscrever no concurso da Secretaria Municipal de Educação, que pode se inscrever até 8 de janeiro de 2024.

O concurso oferece 369 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar, inspetor e professor. As oportunidades são para níveis médio e superior de formação. Os salários iniciais variam de R$ 1.521,34 a R$ 4.639,80.

O concurso público para Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) oferta 33 vagas imediatas para o cargo, que exige nível superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 5.533,18 (vencimento básico + auxílio alimentação). Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever entre os dias 2 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024, por meio do site do Instituto, o custo é de R$ 160,00.

A Prefeitura de Itapema, em Santa Catarina, publicou um novo edital de concurso público com vagas para a Secretaria Municipal de Educação (SME Itapema SC). O documento oferta 112 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior de escolaridade, com salários de R$ 1.812,46 a R$ 4.331,14. Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever através do site da banca IPPEC, organizadora do certame, até 14 de dezembro de 2023.

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) com vagas para Técnico-Administrativo em Educação oferta 16 vagas imediatas para a especialidade de Assistente Administrativo, de nível médio de escolaridade, com salários iniciais de R$ 2.667,19, além de benefícios.

O edital está sob responsabilidade da banca Legalle Concursos e os interessados devem realizar as inscrições até 4 de dezembro de 2023, por meio do site da organizadora, ao custo de R$ 70,00.

A Prefeitura de Pitangueiras, município do estado de São Paulo, publicou um novo edital de concurso om vagas destinadas à Secretaria Municipal de Educação de Pitangueiras.

O documento oferta nove vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 2.016,25 a R$ 5.040,62. Os interessados poderão se inscrever através do site da banca do certame, Instituto Consulplan, até 7 de dezembro.

CONFIRA ALGUNS DOS CONCURSOS

Pará – 683 vagas

Prefeitura de Santarém PA

Concurso Santarém PAPrefeitura de Santarém – PA

Situação atualedital publicado

Banca organizadoraInstituto Vicente Nelson

Cargosprofessor e pedagogo

Escolaridadenível superior

Carreiraseducação

LotaçãoSantarém, Pará – PA

Número de vagas 551 vagas

RemuneraçãoR$ 1.320,00

Inscriçõesaté 07/12/2023

Taxa de inscriçãoR$ 100.00

Data da prova objetiva14/01/2024

concursos professor

Prefeitura de Tucuruí PA

Concurso Tucuruí PAPrefeitura de Tucuruí PA

Situação atualedital publicado

Banca organizadoraFundatec

Cargosprofessor

Escolaridadenível superior

Carreiraseducação

LotaçãoTucuruí, Pará – PA

Número de vagas 132 vagas

RemuneraçãoR$ 2.210,27

Inscriçõesaté 27/12/2023

Taxa de inscriçãoR$ 66,00

Data da prova objetiva28/01/2024

concursos professor

Outros Estados

Concurso UFS

Banca: Instituto AOCP

Período de inscrições: 27/10 a 07/12/2023

Data da prova: 28/01/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 150,00

Vagas: 90

Cargo: diversos

Salário: R$2.120,13 a R$4.556,92

concurso UFS

Concurso IFMT

Banca: banca própria

Período de inscrições: 02/12 a 02/01/2024

Data da prova: 18/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Vagas: 33

Cargo: professor

Salário: R$ 5.533,18

concurso IFMT

Concurso SME Itapema (SC)

Banca: IPPEC

Período de inscrições: 14/11 a 14/12

Data da prova: 28/01/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 150,00

Vagas: 112 + CR

Cargo: auxiliar e professor

Salário: RR$ 1.812,46 a R$ 4.331,14

Concurso SME Itapema

Concurso SME Cruz das Almas

Banca: IAN

Período de inscrições: 13/11 a 11/12

Data da prova: 21 e 28/01/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 a R$ 150,00

Vagas: 08 + 11 CR

Cargo: Secretária Escolar, Pedagogo e Professor

Salário: R$ 1.413,79 a R$ 2.652,33

Concurso SME Cruz das Almas

Concurso IFRN

Banca: FUNCERN

Período de inscrições: 14/11 a 07/12

Data da prova: 21/01/2024

Taxa de inscrição: R$ 55,00 a R$ 115,00

Vagas: 51 + CR

Cargo: Técnico-Administrativo em Educação

Salário: R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92.

Concurso IFRN

Concurso SME SP

Concurso SME Granja CE

Banca: Universidade Patativa

Período de inscrições: 22/11 a 27/12

Data da prova: 25/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 95,00 e R$ 150,00

Vagas: 221

Cargo: Professor, Pedagogo e Monitor

Salário: R$1.320,00 a R$2.400,00

concurso SME Granja CE

Concurso SME Osasco

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 16/11/2023 a 08/01/2024

Data da prova: 03/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 67,90 a R$ 98,80

Vagas: 369

Cargo: auxiliar, inspetor e professor

Salário: R$ 1.521,34 a R$ 4.639,80

Concurso UNESP

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 08/11 a 20/12

Data da prova: 17/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 88,00 a R$ 186,00

Vagas: 112

Cargo: diversos

Salário: R$ 2.868,12 a R$ 10.198,15

Concurso Lagoa Santa (MG)

Banca: IBGP

Período de inscrições: 20/11 a 20/12

Data da prova: 21/01

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 90,00

Vagas: 85 + CR

Cargos: diversos

Salário: R$ 1.790,53 a R$ 4.024,50

Curso Lagoa Santa