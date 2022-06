Inscrições para seleção da Seplad terminam nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) está com inscrições abertas até esta segunda-feira (6) para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que busca selecionar nove profissionais de nível médio e superior para funções na Secretaria. Os candidatos devem se cadastrar pelo site do Sipros de forma gratuita.

A remuneração para os cargos de nível superior é de R$ 3.696,38, somada a benefícios, e para nível médio é de R$ 1.215,50, além de benefícios.

A seleção compreenderá três etapas:

Inscrição;

Análise documental e curricular;

Entrevista pessoal, com apresentação da documentação anexada no momento das inscrições (apenas aos candidatos inscritos para os cargos de nível superior em Belém).

O PSS também formará cadastro reserva de candidatos. As oportunidades são para os cargos de analista de saúde ocupacional - perícia médica e psicologia; e assistente de gestão, para os participantes de nível médio. Após a seleção, a lotação dos profissionais será distribuída para as cidades de Belém, Bragança, Marabá e Conceição do Araguaia.

Serviço:

Seleção Seplad

Inscrições: até 06/06/22, pelo site www.sipros.pa.gov.br

Taxa: gratuita

Salário: até R$ 3.696,38

Vagas: 9

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política