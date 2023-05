Ibama oferta mais de 1,4 mil vagas para em todo país com oportunidades no Pará

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) abriu processo seletivo com mais de 1.400 vagas em todo país, incluindo o estado paraense, para contratação de brigadistas, chefes de esquadrão, chefes de brigadas e supervisores estaduais de brigadas.

As contratações temporárias terão vigência de seis meses e remuneração que pode variar entre R$ 1.302 e R$ 5.208, com benefícios de auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte e seguro acidente.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para participar do certame, a exigência é que os candidatos sejam alfabetizados e com o ensino médio completo. Em algumas localidades é necessário que o candidato possua Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio, com exceção do cargo de Supervisor de Brigadas.

Os candidatos aprovados e contratados irão atuar no Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) e em suas coordenações estaduais.

As vagas ofertadas no Pará são para os seguintes municípios:

- Itaituba – 29 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada).

- Altamira – TI Menkragnoti – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- Altamira – TI Baú – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- Novo Progresso – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- Novo Progresso – uma vaga para supervisor de brigadas;

- Monte Alegre – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- Oriximiná – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- Pau d’arco – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- São Geraldo do Araguaia – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- Mojú – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

- Santarém – 1 vaga para supervisor de brigadas.

As inscrições são gratuitas e variam de acordo com o cargo e a localidade de atuação. Os interessados devem se inscrever de forma presencial na sede do Ibama do município escolhido, conforme as datas estabelecidas no edital.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).