Iasep lança processo seletivo simplificado para médico auditor e técnico em informática

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) abriu processo seletivo para a contratação temporária de médico auditor e técnico em informática com especialização em desenvolvimento. As inscrições podem ser feitas entre 17 e 18 deste mês de junho.

O processo seletivo será realizado em três fases. Inscrição, análise curricular e entrevista. Os candidatos aprovados vão contribuir diretamente para a melhora dos processos internos, segundo a instituição.

"Este processo seletivo representa um passo importante para o fortalecimento da capacidade operacional do Iasep. Com essas contratações, o instituto pretende aprimorar o atendimento aos segurados e melhorar a eficiência na gestão dos recursos e serviços de saúde", explica Josynélia Tavares Raiol, presidente do Iasep.

Perfil do candidato

Médico auditor: O profissional deve ter registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e experiência comprovada na área de auditoria médica.

Técnico em informática: Desenvolvedor: os candidatos devem ter formação em Ciência da Computação, Engenharia de Software ou áreas afins, além de experiência em desenvolvimento de sistemas.

O resultado será divulgado no dia 26 de junho. As inscrições serão realizadas no portal do Sipros.

