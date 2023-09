IASEP abre inscrição em PSS, com 64 vagas, nesta segunda-feira (18); veja como participar

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) abriu inscrições, nesta segunda-feira (18), para o Processo Seletivo Simplificado (PSS). Ao todo, foram disponibilizadas 64 vagas temporárias em diversas áreas. Há cargos para os níveis superior, técnico e médio. Os candidatos pode ser habilitar pela internet. Confira os prazos, como se inscrever, os cargos ofertados, remuneração e o edital do PSS do Iasep.

VEJA MAIS

Qual o prazo de inscrição para o PSS do IASEP?

Os interessados em se inscrever no PSS do IASEP devem se habilitar, on-line, a partir desta segunda-feira (15), até às 23h59min sa terça-feira (19).

Como se inscrever no PSS do IASEP?

Para se inscrever no PSS do IASEP é preciso:

- acessar o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, que é o https://www.sipros.pa.gov.br/;

- Ir até o banner de Processos de Seleção;

- Clicar em ver mais, na aba do IASEP;

- Fazer o cadastro na plataforma, com login e senha;

- Preencher todos os campos exigidos, com dados pessoais;

- Anexar os documentos e pronto!

Quais são os cargos ofertados no PSS do IASEP?

Das 64 vagas disponíveis no PSS do IASEP, elas foram dividas em 17 áreas, são elas:

enfermagem (5);

fisioterapia (2);

fonoaudiologia (1);

medicina (5);

farmácia (2);

psicologia (2);

serviço social (3);

administração (1);

ciências contábeis (4);

engenharia civil (1);

arquitetura (1);

estatística (1);

desenvolvimento - informática (1);

banco de dados - informática (2);

assistente administrativo (20);

assistente de informática (8);

técnico de enfermagem (5).

Qual a remuneração no PSS do IASEP?

Para os cargos de nível superior, no PSS do IASEP, a remuneração é de R$ 4.375,97 (salário + gratificação + auxílio alimentação). Já para técnicos e profissionais de nível médio, o valor pago será de R$ 2.320,00 (salário + auxílio alimentação).

Sobre a seleção

A seleção no PSS do IASEP foi dividida em três fases. Inscrição, análise documental e curricular e a entrevista pessoal. Outra informações, acesse o edital.