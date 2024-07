Hospital em Paragominas abre seleção para técnico em enfermagem

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), localizado em Paragominas, sudeste do Pará, está com processo seletivo aberto para a contratação de técnico em enfermagem. Os interessados têm até o dia 15 de julho para enviar currículos atualizados para o e-mail selecao.hrpl@institutodiretrizes.org.br, com o assunto "Vaga Técnico em Enfermagem". Os currículos serão analisados pelo setor de Recursos Humanos do hospital.

Para concorrer à vaga, é necessário possuir formação técnica em enfermagem e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), além de experiência comprovada em rotinas e processos hospitalares para prestação de cuidados aos usuários. Também são valorizadas habilidades como boa comunicação, trabalho em equipe, proatividade, planejamento e organização.

O Hospital Regional Público do Leste é parte da rede de saúde do Governo do Pará, operado pelo Instituto Diretrizes em colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Localizado na Rua Adelaide Bernardes, s/n, bairro Nova Conquista, Paragominas, o HRPL disponibiliza mais informações através do telefone 0800 5803291.