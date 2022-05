Hospitais públicos do Pará têm vagas em Santarém, Altamira, Ananindeua e Marabá; confira

Hospitais públicos do Pará geridos pela Pró-Saúde e localizados nos municípios de Santarém, Altamira, Ananindeua e Marabá estão com vagas de emprego abertas. Em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) tem oportunidade para fisioterapeuta, com inscrição até a próxima sexta-feira (20).

Na mesma unidade, também há oportunidade para médico cirurgião vascular e cirurgião plástico, Nesses dois casos, porém, as inscrições seguem até o dia 29 de maio.

Na região Oeste do Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém, tem vaga para atuação nos cargos de vigilante e agente de portaria.

Já no Hospital Regional do Sudeste do Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para enfermeiro, fonoaudiólogo, agente de portaria, técnico de refrigeração e técnico de enfermagem. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: vagas.hrsp@prosaude.org.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio. Todas as etapas, como testes e entrevistas, são eliminatórias.

A Pró-saúde informou que para o cargo de enfermeiro é necessária graduação na área, registro no conselho de classe, conhecimento do pacote Office e é desejável pós-graduação na área.

A vaga de fonoaudiólogo exige ensino superior completo na área, registro no conselho de classe e conhecimento do pacote Office. Estão aptos para a função de técnico de enfermagem, os candidatos que possuem ensino médio completo, curso técnico na área, registro no conselho de classe e conhecimento do pacote Office.

Para o cargo de agente de portaria, é necessário ter o ensino médio completo e conhecimento do pacote Office. E o candidato para a vaga de técnico de refrigeração deve possuir ensino médio completo, curso técnico na área e é desejável experiência.

Pessoas com deficiência (PcD) podem realizar a candidatura para todas as vagas disponibilizadas pela Pró-Saúde.