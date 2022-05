Santarém e Belém têm quase 60 vagas de trabalho temporárias em órgãos públicos

Na última semana foram publicados três editais para contratação de profissionais temporários em órgãos públicos no Estado por meio de processos seletivos simplificados (PSS). A maior oferta de vagas é na Prefeitura de Santarém, que seleciona 49 profissionais de vários níveis de escolaridade para preencher os cargos disponíveis na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) da cidade.

Do total de vagas ofertadas, 19 são imediatas e 30 para formação de cadastro reserva. As inscrições para a seleção da Semap seguem abertas até o dia 20 de maio de 2022, somente pelo e-mail rhsemap@santarem.pa.gov.br, indicando no assunto o cargo pretendido e enviando toda a documentação exigida em formato de PDF. Não haverá cobrança de taxa de participação.

As oportunidades são para o cargo de agente operacional de equipamentos e veículos, para as categorias de operador de máquinas pesadas; operador de máquinas pesadas - rolo compactador; e motorista de veículos pesados. Para concorrer a uma das vagas, os participantes precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria D para a função de operador de máquinas pesadas e motorista, e CNH C para operador de máquinas pesadas - rolo compactador.

A jornada de trabalho para os cargos é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.212, mais gratificação. A contratação dos candidatos aprovados na seleção ocorrerá entre 1° de junho de 2022 e 1° de julho de 2023.

O processo de seleção consistirá na análise de currículos e da documentação enviada pelos candidatos no momento da inscrição. A escolaridade, participação em cursos específicos e a experiência profissional dos participantes será utilizada como critério de pontuação.

Região Metropolitana de Belém

Na capital paraense, há oportunidades para a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e para a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa), que juntas somam oito vagas de caráter temporário para atuação em Belém.

Na seleção da Secult, as oportunidades são para participantes de nível médio e superior de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 1.724,64. O prazo para se inscrever no PSS termina nesta segunda-feira (16), e os cadastros devem ser feitos pelo site da Sipros (www.sipros.pa.gov.br), de forma gratuita. São ofertadas três vagas para as funções de técnico em gestão cultural - arquiteto, que exige graduação em arquitetura e urbanismo; técnico em gestão pública - contador, que exige graduação no curso de ciências contábeis, ambos com salários de R$ 1.724,64, acrescidos de benefícios, para uma jornada de trabalho de seis horas diárias; e para assistente administrativo, que exige o certificado de conclusão do ensino médio dos candidatos e oferece um salário de R$ 1.215,50.

A seleção será composta por três etapas: inscrição; análise curricular e documental; e, por fim, entrevista. Na última etapa no PSS, os candidatos somente ingressarão nos espaços de entrevista se estiverem portando um documento de identificação social, original e com foto, e currículo resumido, contendo as comprovações prestadas no ato de inscrição. A lista com os candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial do Estado e nos sites da Secult e da Sipros. Após a convocação, os candidatos devem assinar um contrato administrativo de prestação de serviços que terá duração de 12 meses.

Para o PSS do Hemopa, são ofertadas cinco vagas destinadas para profissionais com graduação no curso de medicina. A seleção dos participantes será por meio de prova de títulos e entrevista. A contratação dos participantes será temporária, no prazo de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração.

As inscrições para o processo seletivo seguem abertas até às 9 horas do dia 17 de maio de 2022 e devem ser feitas pelo site da Fundação (www.hemopa.pa.gov.br), sem cobrança de taxas. Além do certificado de conclusão do curso de graduação em medicina, também é exigido que o candidato tenha registro no respectivo conselho profissional.

A remuneração para o cargo é de R$ 2.053,54, acrescida de gratificação e benefícios, com jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Como critérios, será considerado como pontuação a graduação; especialização; mestrado; doutorado; experiência profissional; e cursos de qualificação.

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política