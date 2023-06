Hemopa abre PSS para contratar profissionais de níveis médio e superior em 4 municípios do Pará

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (Fundação HEMOPA) abriu processo seletivo simplificado (PSS) para preencher 11 vagas de níveis médio e superior em quatro municípios do Pará. Conforme o edital públicado no site da Fundação, além da capital, Belém, as oportunidades são para os municípios de Altamira, Castanhal e Santarém. Os salários variam de R$ 1.215,50 (Nível médio) a 2.053,54 (nível superior), acrescidos de gratificação e benefícios.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem se inscrever gratuitamente no site do Hemopa - o prazo de inscrição começa às 9h desta terça-feira (6) e segue até as 09h de segunda-feira (12).

Distribuição das vagas

Estão sendo ofertadas seis vagas para profissionais médicos, sendo cinco no hemocentro de Belém e uma no hemonúcleo de Altamira. Há ainda uma vaga de enfermeiro no hemocentro de Santarém, uma vaga de técnico de enfermagem (nível médio) em Belém, e três vagas de técnico em patologia clínica em Castanhal.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais. O PSS terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.

Fases da seleção

O Processo Seletivo Simplificado terá fase de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista pessoal, com apresentação do comprovante de inscrição de caráter eliminatório e classificatório, apenas para candidatos de nível superior.