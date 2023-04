Fapespa abre PSS com 10 vagas para contratação de técnicos de nível superior

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de técnicos de nível superior. As oportunidades são para profissionais com formação em estatística (3 vagas), ciências econômicas (3), administração (2), geografia (1) e engenharia ambiental (1). O vencimento base é de R$ 1.724,64, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.

O edital do PSS foi publicado na edição desta quarta-feira, do Diário Oficial do Estado (DOE). Conforme o documento, a seleção será composta de três fases:

Inscrição (caráter habilitatório),

Análise documental e curricular (eliminatório e classificatório)

Entrevista individual (eliminatório e classificatório)

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira (14) e seguem até a próxima segunda-feira (17). Elas devem ser feitas exclusivamente pelo portal do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros). As fases do processo seletivo, os resultados desas fases, e as convocações para a entrevista, também serão divulgados no site do Sipros e ainda da própria Fapespa.

“É uma chance de trazer novos talentos para uma Fundação que tem como um dos seus objetivos a produção de estudos que vão orientar a tomada de decisões importantes para o Governo do Estado. Gostaria de convidar aqueles que têm o perfil para que possam se inscrever, para que tenhamos um processo disputado, selecionando o melhor para o Pará”, declarou o presidente da Fapespa, Marcel Botelho.