‘Enem dos Concursos’: Ministra fala sobre nova data da prova do CNU

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, explicou sobre o processo para definição da nova data da prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o chamado “Enem dos Concursos Públicos”. Marcadas inicialmente para este domingo (05.05), as provas foram adiadas em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e fizeram o estado decretar situação de calamidade pública.

Segundo Esther, o governo deve informar, “nas próximas semanas”, o dia em que a prova será realizada.

“Não temos uma nova data. A gente, nas próximas semanas, poderá divulgar uma nova data, mas neste momento, toda a questão logística envolvida com a prova, não nos permite, hoje, dar uma nova data com segurança”, declarou, durante entrevista coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (03.05). “A gente imagina que com algumas semanas ou até menos a gente consiga divulgar uma nova data”, acrescentou.

A ministra informou que as provas já estavam em todos os estados do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, e em 65% dos municípios em que seriam aplicadas. Além de resolver questões logísticas, o governo vai trabalhar para conseguir manter as mesmas provas que já haviam sido elaboradas.

“A ideia é “recentralizar” essas provas para garantir a integridade e que possa aplicar as mesmas provas. Essa é uma das questões logísticas importantes do concurso e das novas datas”, disse Esther.