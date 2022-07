Emprego: Prefeituras de Prainha e Inhangapi abrem vagas para todos os níveis de escolaridade

A prefeitura de Prainha, no Baixo Amazonas, realiza um processo seletivo para a contratação de profissionais para os postos de agente comunitário de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE). O PSS segue com inscrições abertas até o dia 14 de julho de 2022, pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata, responsável pela organização da seleção, com a cobrança de uma taxa de participação no valor de R$ 85. Serão ofertadas 53 vagas, sendo 29 imediatas e 24 para a formação de cadastro reserva de participantes.

A prefeitura oferece salário de R$ 1.750 para ambos os postos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos passarão por duas etapas de seleção: teste de conhecimento e aplicação do curso de formação inicial. A previsão é que as provas objetivas de múltipla escolha sejam realizadas no dia 7 de agosto deste ano, valendo 10 pontos, distribuídos em 30 questões de língua portuguesa, conhecimentos em informática, legislação específica e conhecimentos específicos.

O curso de formação terá duração de 40 horas e contará com 10 pontos, sendo necessário obter um aproveitamento mínimo de 75% para o candidato ser considerado aprovado. Os dois cargos exigem o ensino médio completo, mas para o posto de ACS é exigido que o candidato more na área da comunidade em que pretende atuar. Em caso de empate na nota final, a organização seguirá como critério de desempate: candidato que possuir idade igual ou superior a 60 anos; maior número de acertos em conhecimentos específicos; maior número de acertos em legislação específica; maior número de acertos em língua portuguesa; maior número de acertos em informática; possuir a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 anos.

Inhangapi

No município de Inhangapi, nordeste paraense, a prefeitura realiza um concurso público com oportunidades para funções de todos os níveis de escolaridade. As inscrições para o certame devem ser feitas até o dia 28 de agosto de 2022, pelo site da Fundação Cetap, com taxa fixada em R$ 55, para os cargos de nível fundamental completo e incompleto, R$ 65, para médio e técnico, e R$ 80, para o ensino superior completo. O certame pretende preencher 35 vagas, distribuídas entre os postos de motorista (com Carteira Nacional de Habilitação compatível com a categoria D), operador de máquinas pesadas, servente, vigia, zelador, agente de vigilância sanitária, almoxarife, agente administrativo, técnico de laboratório, técnico de enfermagem, assistente social, bioquímico-farmacêutico, nutricionista e psicólogo.

O edital prevê remuneração que varia de R$ 1.212 a R$ 1.648,43. O concurso compreenderá as fases de prova objetiva, para todos os candidatos inscritos, e prova de títulos, exclusivamente para os concorrentes aos cargos que exigem graduação que foram aprovados na 1ª fase. Os testes objetivos serão de múltipla escolha, com aplicação prevista para o dia 2 de outubro deste ano, em locais que devem ser divulgados a partir de 22 de setembro. Já o gabarito preliminar estará disponível no dia seguinte à prova, no site da Fundação Cetap. O conteúdo das provas consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, legislação e conhecimentos específicos.

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política