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Emater-Pará abre PSS com vagas temporárias no Pará; saiba mais

Oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior em diversos municípios, com salários que podem ultrapassar R$ 5 mil e inscrições gratuitas

O Liberal

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará) publicou, nesta sexta-feira (20), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 24 vagas temporárias. As inscrições para o certame, com oportunidades em municípios paraenses, iniciam às 00h00 desta segunda-feira (23 de março) e encerram às 23h59min da terça-feira (24 de março de 2026).

Cargos e localidades

As oportunidades contemplam cargos para os níveis fundamental, médio e superior, distribuídas em diversas localidades. O PSS visa atender a necessidades temporárias da Emater-Pará, sem garantia de contratação imediata, com convocações baseadas na demanda do órgão.

As vagas estão disponíveis em sete funções, todas com jornada de trabalho semanal de 40 horas. Os municípios abrangidos pelo certame são:

  • Marituba
  • Aveiro
  • Alenquer
  • Capanema
  • Faro
  • Itaituba
  • Monte Alegre
  • Oriximiná
  • Rurópolis
  • Salinópolis
  • Santarém

As funções ofertadas incluem:

  • Extensionista Rural I
  • Técnico em Planejamento
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Técnico em Documentação
  • Assistente Administrativo
  • Auxiliar Administrativo
  • Agente Operacional

Salários e benefícios

A remuneração para os cargos de nível superior pode ultrapassar R$ 5 mil, já com os benefícios inclusos. Essa faixa salarial é destinada a funções como Extensionista Rural I, Técnico em Planejamento, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Documentação.

Para os postos de nível médio, como Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo, o salário é de R$ 2.229,97, acrescido de benefícios. Já para o nível fundamental, na função de Agente Operacional, a remuneração é de R$ 1.858,27, também com benefícios.

Como se inscrever

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Os interessados devem acessar a plataforma oficial do certame.

Acesse o site: https://www.sipros.pa.gov.br/

O período para se inscrever tem início precisamente às 00h00 desta segunda-feira, 23 de março, e se encerra às 23h59min da terça-feira, 24 de março de 2026. É fundamental que os candidatos fiquem atentos aos prazos.

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