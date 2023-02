CRECI-PA abre 21 vagas para nível médio e superior; veja como participar do processo seletivo

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região (Creci-PA) lançou o edital para o processo seletivo que oferta 21 vagas, mais formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio, técnico e superior de escolaridade. As oportunidades são para as cidades de Belém, Parauapebas e Santarém.

A organização da seleção será de responsabilidade do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. As inscrições abrem nesta quinta-feira (2) e seguem até 6 de março, pelo site da banca organizadora. As taxas de participação custam R$ 62, para nível médio e técnico, e R$ 79, para superior.

Os selecionados serão contratados pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A remuneração oferecida varia entre R$ 1.870 e R$ 2.464, mais benefícios como vale transporte, vale alimentação de R$ 640, plano de saúde e seguro de vida para os cargos de fiscalização. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Todos os participantes farão uma prova objetiva, com 35 questões sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Para os cargos que exigem graduação haverá também a aplicação de questões discursivas e avaliação de títulos.

As provas devem ser realizadas no dia 16 de abril deste ano.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)