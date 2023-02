Ufopa lança edital de processo seletivo para indígenas e quilombolas com 192 vagas

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lança, nesta quarta-feira, 1º, os editais dos processos seletivos especiais para candidatos indígenas e quilombolas. As vagas são para cursos de graduação ofertados em Santarém e nos demais campi da Universidade. No total, são 192 vagas, sendo 96 vagas para indígenas e 96 para quilombolas. As inscrições são gratuitas e vão de 6 a 26 de fevereiro no site www.ufopa.edu.br.

No ato de inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas; assinalar o item de declaração de “Autorreconhecimento” no formulário eletrônico; e anexar os documentos solicitados em arquivo único, no formato BMP, JPEG, PNG ou PDF. O candidato deverá, obrigatoriamente, indicar sua primeira opção de curso, além de mais três opções, dentre os cursos oferecidos pela Ufopa.

Não serão homologadas inscrições com dados incorretos ou com a documentação incompleta. A publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas ocorrerá no dia 3 de março, e a do resultado final no dia 13.

Manutenção de modalidade online

Após a realização de seminários consultivos de avaliação dos dois processos seletivos,junto às lideranças comunitárias e populações envolvidas, foi definida a manutenção da modalidade de prova eletrônica (online) com os mesmos formatos, procedimentos e critérios já realizados em 2022. Por isso, no ato da inscrição no processo seletivo, o interessado deverá informar se necessitará de apoio logístico – conexão à Internet, computador, auxílio de um servidor – para submissão da prova remota.

Quem não pode participar

Não poderão participar da seleção indígenas e quilombolas que possuem curso superior concluído ou que estejam vinculados ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), além de discentes regularmente matriculados na Ufopa que ingressaram por meio de processos seletivos especiais. Os candidatos vinculados a outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, deverão apresentar documento de desvínculo no ato da habilitação na Ufopa, sob risco de perda de vaga.

Processo seletivo indígena

O Processo Seletivo Especial Indígena 2023 - PSEI (confira o edital aqui, versão em libras aqui) está ofertando 96 vagas, sendo 76 vagas para os cursos de graduação oferecidos em Santarém e 20 vagas para os campi regionais dos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Óbidos, Monte Alegre e Oriximiná. Cada curso de graduação destinará uma vaga exclusiva para indígenas que não tenham a língua portuguesa como língua materna. Não ocorrendo o preenchimento, a vaga retornará para os demais candidatos do PSEI.

A seleção ocorrerá nas seguintes fases:

Eliminatória: Preenchimento do formulário de inscrição e inserção dos documentos descritos no edital;

Eliminatória e classificatória: Prova de redação em língua portuguesa, remota (online);

Eliminatória e classificatória: Entrevista presencial;

Eliminatória: Convocação e habilitação, que consiste na entrega de documentos a fim de comprovar as informações fornecidas na inscrição.

O período para acesso e impressão, na plataforma eletrônica, do formulário de redação em língua portuguesa, ocorrerá de 20 a 27 de março; e a publicação do resultado final da prova de redação no dia 20 de abril. Já as entrevistas serão realizadas, presencialmente, no período de 24 a 28 de abril em Santarém; e de 2 a 5 de maio nos demais campi.

Confira a plataforma de inscrição: https://psei2023.ufopa.edu.br

Processo seletivo quilombola

O Processo Seletivo Especial Quilombola 2023 – PSEQ (edital aqui, edital em libras aqui) também oferta 96 vagas, sendo 76 vagas para os cursos de graduação oferecidos em Santarém e 20 vagas para os campi regionais. De acordo com o edital de seleção, haverá somente uma fase de prova, totalmente online (não presencial). A prova será disponibilizada na área do candidato no período de 20 a 27 de março.

A seleção ocorrerá nas seguintes fases:

Eliminatória: Preenchimento do formulário de inscrições e inserção dos documentos descritos no edital;

Eliminatória e classificatória: Prova objetiva e discursiva em língua portuguesa, remota (online);

Eliminatória: Convocação e habilitação, que consiste na entrega de documentos a fim de comprovar as informações fornecidas na inscrição.

Confira a plataforma de inscrição: https://pseq2023.ufopa.edu.br

Serviço

Publicação dos editais do processo seletivo especial Indígena e Quilombola da Ufopa

Inscrição: 6 a 26 de fevereiro

Prova online: 20 a 27 de março

Entrevistas PSEI: Santarém: 24 a 28 de abril; campi: 2 a 5 de maio

Início das aulas: 7 de agosto

Dúvidas: pseq@ufopa.edu.br