Consulplan: banca organizadora faz concursos de Prefeituras e Câmaras; saiba como são as provas

Com sede em Minas Gerais, mas com atuação em todo o país, a banca organizadora Consulplan tem um vasto currículo na realização de concursos públicos em diversas áreas. O destaque, porém, são os certames voltados para os municípios, como de Prefeituras e Câmaras de vereadores.

Apesar disso, alguns concursos como do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunais Regionais Federais (TRF) e Tribunais de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e Rio de Janeiro (TJRJ), já foram organizados pela banca.

Tipo de prova

Geralmente, a Consulplan adota o modelo de prova de múltipla escolha, com quatro ou cinco alternativas, e questões curtas e objetivas, cobrando basicamente a “lei seca”.

“O grau de dificuldade é de baixo a moderado, favorecendo quem tem boa capacidade de memorização do conteúdo. Ocasionalmente, ela apresenta textos de apoio para resolução de questões e algumas pegadinhas de memorização”, afirma a colunista do Grupo Liberal Karina Jaques, que é professora de concurso público.

Preparação

Como a banca usa questões consideradas mais fáceis, a competição entre os candidatos é muito acirrada e, de acordo com Karina, ninguém pode perder nenhuma questão. Portanto, as dicas dela são memorizar ao máximo os conteúdos; estudar as leis exigidas no edital, sem necessidade de aprofundamento doutrinário ou jurisprudencial; ficar atento às pegadinhas; e treinar questões de provas anteriores.

“A avaliação das disciplinas, peso e contagem de pontos vai depender muito de cada edital, pois, para cada carreira e cargo, as disciplinas importantes variam. Por isso, o candidato deve atentar à leitura detalhada do edital do seu concurso”, orienta. A professora destaca ainda que o nível de acertos nas provas da Consulplan é alto e, portanto, exige que o candidato não falhe para conseguir alcançar uma vaga.

