Concursos para nível médio e técnico oferecem salários de até R$5 mil

Os concursos públicos são oportunidades para alcançar estabilidade financeira em carreiras, mas, também existem opções para pessoas que ainda não possuem uma graduação no ensino superior. Nesse segmento, as oportunidades são para quem possui ensino médio ou formação técnica, algumas delas inclusive com vagas para municípios no Pará. Confira abaixo, alguns concursos abertos para nível médio e técnico com salários que chegam a R$5.556,91.

Guarda Municipal de Marabá

A Prefeitura de Marabá publicou edital com todas as informações sobre o concurso público para guarda municipal. Com 126 vagas e organizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), as inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia 02 de abril até o dia 16 de maio, com data prevista para a prova objetiva no dia 15 de junho. O salário base é de R$ 1.839,39.

O concurso será dividido em 2 fases, sendo a primeira com uma avaliação de conhecimentos, em caráter eliminatório e classificatório, seguida da avaliação de aptidão física, e por último, a avaliação psicológica, todas de caráter eliminatório. A segunda fase consiste na pesquisa social, seguida da avaliação antropométrica e médica, e por último, a realização do curso de formação de guarda municipal, todas também com caráter eliminatório e classificatório.

Polícia Militar do Tocantins

O edital do Concurso da Polícia Federal foi publicado no dia 10 de março no Diário Oficial do Estado do Tocantins com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e seguem assim até 14 de abril no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Estão sendo ofertadas 660 vagas, sendo 60 para oficial e 600 para soldado. A prova está prevista para o dia 15 de junho deste ano.

Para concorrer ao cargo de soldado, é necessário ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, altura mínima de 1,63m, para os candidatos masculinos e 1,60m, para as candidatas femininas, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria “B”. O cargo oferece salário inicial de R$ 5.556,91.

O concurso será realizado em cinco etapas: provas objetiva e dissertativa, avaliação de capacidade física, psicológica, médica e odontológica, e a investigação Social. Todas as etapas assumem o caráter eliminatório e classificatório.

Secretaria de Saúde de Sergipe

A Secretaria de Saúde de Sergipe está com concurso aberto desde o dia 11 de março e segue com as inscrições até o dia 09 de abril para vagas imediatas e formação de cadastro reserva nos níveis técnico e superior. Serão 878 vagas com salários iniciais de até R$12.374,28, dependendo do grau de escolaridade. No nível técnico, serão distribuídas 85 vagas para os postos de técnico em enfermagem e radiologia, sendo 72 e 13, respectivamente, ambos com salários iniciais de R$3.615,96, já inlcuso o adicional de insalubridade.

A inscrição pode ser feita pelo site da IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) com taxas de R$ 80,00 a R$ 150,00 dependendo do cargo escolhido. O concurso será dividido em duas fases: prova objetiva, aplicada no dia 1º de junho, com caráter eliminatório e classificatório, realizada em Aracaju, Sergipe, e a prova de títulos, para nível superior, de caráter classificatório.

Sesap RN

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte está com concurso aberto para cargos de nível médio e superior, ao todo serão preenchidas 565 vagas imediatas com formação de cadastro reserva. Para cargos de nível médio, o salário oficial é de R$1.647,77, além dos benefícios. As inscrições vão até o dia 14 de abril com taxas de R$ 100,00 ou R$ 150,00 dependendo do cargo. O concurso terá apenas uma etapa que será a prova objetiva e discursiva realizada no dia 25 de maio deste ano. Para mais informações acesse o edital completo.

