Norte tem ao menos 568 vagas abertas em concursos públicos; 131 são no Pará

Pelo menos 568 vagas estão abertas em concursos públicos vigentes nos estados da região Norte, sendo 131 dessas oportunidades no Pará. Um dos certames é o da Prefeitura de Marabá, que vai preencher 126 vagas para o cargo de guarda municipal. Os interessados poderão se inscrever entre 2 de abril e 16 de maio, por meio do site da organizadora, Fadesp.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 120 em ampla concorrência e 6 para pessoas com deficiência (PcD). O salário-base será de R$ 1.839,39, para jornadas de 40 horas semanais. Alguns dos requisitos para participar são: ter ensino médio completo; possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "AB"; e ter e idade entre 21 e 35 anos no momento da inscrição.

ICMBio

Outras duas seleções abertas no Pará são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Há um processo seletivo para preencher três vagas no cargo de agente temporário ambiental nível III. As oportunidades são para atuar na área de Gestão de Unidade de Conservação da Estação Ecológica do Jari, no município de Almeirim.

A segunda seleção do órgão tem o objetivo de preencher duas vagas para o cargo de agente temporário ambiental, porém, na área de Gestão Socioambiental, Populações Tradicionais e Consolidação Territorial, em Porto de Moz. Nos dois casos, para concorrer às vagas, é necessário que o candidato tenha ensino fundamental completo. Ao serem admitidos, os profissionais terão remuneração referente a dois salários mínimos e meio, mais auxílios legais.

Na seleção em Almeirim, as inscrições deverão ser realizadas presencialmente, na Base Administrativa da Estação Ecológica do Jari (Rua 80, nº 109, Bairro Staff, Distrito de Monte Dourado), até o dia 18 de março, nos horários das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo endereço eletrônico esec.jari@icmbio.gov.br. Neste caso, a seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, teste de habilidade específica (THE) e entrevista.

Já no processo seletivo de Porto de Moz, os interessados podem se inscrever até o dia 12 de março, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30, presencialmente, no Escritório da Resex Verde Para Sempre (Travessa Treze de Maio, nº 3, Bairro Praião). A seleção contará com análise curricular, avaliação escrita e teste de habilidade específica.

Outros estados

Em outros locais da região Norte também há oportunidades, como o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJTO), por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que vai preencher sete vagas destinadas à contratação de juiz substituto, cujo salário é de R$ 32.350,30.

Para concorrer a uma das chances, é necessário que o candidato tenha menos de 65 anos na data da posse, escolaridade em nível superior de bacharelado em direito, ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharel em direito e demais requisitos estabelecidos no edital. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de março, por meio do site da FGV.

Já no estado de Rondônia, a Prefeitura de Monte Negro anunciou abertura de concurso público para preencher 190 vagas de nível fundamental, médio e superior. A carga horária prevista para os cargos é de 12 a 40 horas semanais, com remuneração mensal entre R$ 1.227,91 e R$ 11.184,87. Os interessados podem se inscrever desta segunda-feira (10) até 31 de março, pelo site da organizadora.