Concursos da educação reúnem mais de 9 mil vagas e salários acima de R$ 8 mil

Quem busca uma oportunidade no serviço público encontra um cenário promissor em 2026. Diversos concursos e processos seletivos voltados para as áreas de educação e administração pública estão com inscrições abertas, editais publicados ou em fase de estudos em diferentes regiões do país. Somadas, as seleções oferecem mais de 9 mil vagas imediatas e oportunidades para cadastro reserva, abrangendo candidatos de níveis médio, técnico e superior.

Entre os destaques está a possibilidade de criação de um Concurso Nacional Unificado para Técnicos Administrativos em Educação (TAEs). A proposta, atualmente em análise pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), poderá reunir em uma única seleção vagas para instituições federais de ensino de todo o país. A expectativa é de mais de 6 mil oportunidades, com remunerações que podem chegar a R$ 8.323,87.

Na área da educação básica, diversas redes estaduais e municipais avançam com novos certames para reforçar seus quadros. Em Alagoas, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou edital com 521 vagas imediatas para professores, além de cadastro reserva. Já no Distrito Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) oferta 121 vagas para pedagogos e outras 362 para cadastro reserva.

Os municípios também apresentam oportunidades expressivas. Campina Grande, na Paraíba, abriu concurso com 547 vagas para diferentes cargos da educação, enquanto Araguaína, no Tocantins, disponibiliza 1.432 vagas imediatas e outras 511 para cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal.

Instituições

As universidades estaduais e federais também reforçam seus quadros por meio de concursos para técnicos administrativos. Instituições como Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) oferecem vagas para profissionais de níveis médio e superior, com salários que variam de pouco mais de R$ 1,9 mil a mais de R$ 7,6 mil.

Além do volume de vagas, os concursos chamam atenção pela diversidade de cargos. Há oportunidades para professores, pedagogos, cuidadores de alunos, gestores especializados em ciência e tecnologia, além de funções administrativas e técnicas. Os certames também contemplam diferentes perfis de candidatos, desde quem possui ensino médio completo até profissionais com formação superior específica.



Confira as oportunidades

Concurso Unificado TAEs

Status: Em estudos

Cargo: Técnicos Administrativos em Educação (TAEs)

Formação: Médio, técnico e superior

Vagas: Mais de 6 mil

Salário: Entre R$ 1.326,72 e R$ 8.323,87

Concurso Seduc AL

Status: Edital publicado

Cargo: Professor

Formação: Superior

Vagas: 521 + 521 CR

Salário: R$ 4.325,37

Concurso Araguaína (TO)

Status: Inscrições abertas

Cargo: Diversos

Formação: Médio e superior

Vagas: 1.432 + 511 CR

Salário: R$ 2.349,90 a R$ 6.055,93

Concurso Floriano (PI)

Status: Inscrições abertas

Cargo: Cuidador de aluno

Formação: Médio

Vagas: 30 + 90 CR

Salário: R$ 1.804,81

Concurso UEPB (TAE)

Status: Edital publicado

Cargo: TAE

Formação: Fundamental e médio

Vagas: 8

Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36

Concurso SME Foz do Iguaçu

Status: Edital publicado

Cargo: Professor Nível I

Formação: Superior

Vagas: 11 + CR

Salário: R$ 1.953,63

Concurso SEDES DF

Status: Edital publicado

Cargo: Pedagogo

Formação: Superior

Vagas: 121 + 362 CR

Salário: R$ 6.071,09

Concurso PSS SEE SP

Status: Edital publicado

Cargo: Professor

Formação: Superior

Vagas: Cadastro reserva

Salário: R$ 5.565,00

Concurso SME Campina Grande

Status: Edital publicado

Cargo: Diversos

Formação: Médio e superior

Vagas: 547

Salário: Até R$ 5.130,63

Concurso FAPEAL

Status: Edital publicado

Cargo: Gestor Especializado em Ciência e Tecnologia

Formação: Superior

Vagas: 26

Salário: R$ 5.767,15

Concurso UNIFAP

Status: Edital publicado

Cargo: TAE

Formação: Médio e superior

Vagas: 51

Salário: R$ 3.181,39 e R$ 5.215,39

Prefeitura de Jardinópolis (SP)

Status: Edital publicado

Cargo: Diversos

Formação: Superior

Vagas: 6

Salário: R$ 6.407,39

Concurso SME Volta Redonda (RJ)

Status: Inscrições abertas

Cargo: Professor

Formação: Médio e superior

Vagas: 61

Salário: R$ 1.807,29 a R$ 1.964,10