Concursos da educação reúnem mais de 9 mil vagas e salários acima de R$ 8 mil
Editais contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior em universidades, redes estaduais e municipais de ensino
Quem busca uma oportunidade no serviço público encontra um cenário promissor em 2026. Diversos concursos e processos seletivos voltados para as áreas de educação e administração pública estão com inscrições abertas, editais publicados ou em fase de estudos em diferentes regiões do país. Somadas, as seleções oferecem mais de 9 mil vagas imediatas e oportunidades para cadastro reserva, abrangendo candidatos de níveis médio, técnico e superior.
Entre os destaques está a possibilidade de criação de um Concurso Nacional Unificado para Técnicos Administrativos em Educação (TAEs). A proposta, atualmente em análise pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), poderá reunir em uma única seleção vagas para instituições federais de ensino de todo o país. A expectativa é de mais de 6 mil oportunidades, com remunerações que podem chegar a R$ 8.323,87.
Na área da educação básica, diversas redes estaduais e municipais avançam com novos certames para reforçar seus quadros. Em Alagoas, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou edital com 521 vagas imediatas para professores, além de cadastro reserva. Já no Distrito Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) oferta 121 vagas para pedagogos e outras 362 para cadastro reserva.
Os municípios também apresentam oportunidades expressivas. Campina Grande, na Paraíba, abriu concurso com 547 vagas para diferentes cargos da educação, enquanto Araguaína, no Tocantins, disponibiliza 1.432 vagas imediatas e outras 511 para cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal.
Instituições
As universidades estaduais e federais também reforçam seus quadros por meio de concursos para técnicos administrativos. Instituições como Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) oferecem vagas para profissionais de níveis médio e superior, com salários que variam de pouco mais de R$ 1,9 mil a mais de R$ 7,6 mil.
Além do volume de vagas, os concursos chamam atenção pela diversidade de cargos. Há oportunidades para professores, pedagogos, cuidadores de alunos, gestores especializados em ciência e tecnologia, além de funções administrativas e técnicas. Os certames também contemplam diferentes perfis de candidatos, desde quem possui ensino médio completo até profissionais com formação superior específica.
Confira as oportunidades
Concurso Unificado TAEs
Status: Em estudos
Cargo: Técnicos Administrativos em Educação (TAEs)
Formação: Médio, técnico e superior
Vagas: Mais de 6 mil
Salário: Entre R$ 1.326,72 e R$ 8.323,87
Concurso Seduc AL
Status: Edital publicado
Cargo: Professor
Formação: Superior
Vagas: 521 + 521 CR
Salário: R$ 4.325,37
Concurso Araguaína (TO)
Status: Inscrições abertas
Cargo: Diversos
Formação: Médio e superior
Vagas: 1.432 + 511 CR
Salário: R$ 2.349,90 a R$ 6.055,93
Concurso Floriano (PI)
Status: Inscrições abertas
Cargo: Cuidador de aluno
Formação: Médio
Vagas: 30 + 90 CR
Salário: R$ 1.804,81
Concurso UEPB (TAE)
Status: Edital publicado
Cargo: TAE
Formação: Fundamental e médio
Vagas: 8
Salário: R$ 2.104,23 a R$ 3.768,36
Concurso SME Foz do Iguaçu
Status: Edital publicado
Cargo: Professor Nível I
Formação: Superior
Vagas: 11 + CR
Salário: R$ 1.953,63
Concurso SEDES DF
Status: Edital publicado
Cargo: Pedagogo
Formação: Superior
Vagas: 121 + 362 CR
Salário: R$ 6.071,09
Concurso PSS SEE SP
Status: Edital publicado
Cargo: Professor
Formação: Superior
Vagas: Cadastro reserva
Salário: R$ 5.565,00
Concurso SME Campina Grande
Status: Edital publicado
Cargo: Diversos
Formação: Médio e superior
Vagas: 547
Salário: Até R$ 5.130,63
Concurso FAPEAL
Status: Edital publicado
Cargo: Gestor Especializado em Ciência e Tecnologia
Formação: Superior
Vagas: 26
Salário: R$ 5.767,15
Concurso UNIFAP
Status: Edital publicado
Cargo: TAE
Formação: Médio e superior
Vagas: 51
Salário: R$ 3.181,39 e R$ 5.215,39
Prefeitura de Jardinópolis (SP)
Status: Edital publicado
Cargo: Diversos
Formação: Superior
Vagas: 6
Salário: R$ 6.407,39
Concurso SME Volta Redonda (RJ)
Status: Inscrições abertas
Cargo: Professor
Formação: Médio e superior
Vagas: 61
Salário: R$ 1.807,29 a R$ 1.964,10
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA