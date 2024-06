Concursos com salário acima de R$ 10 mil ofertam vagas no Pará; veja quais

A estabilidade na carreira, garantida pelo serviço público, pode ser ainda mais atrativa quando acompanhada de um bom salário. Em todo o país, vários concursos com remuneração acima de R$ 10 mil estão com inscrições abertas; alguns deles, com vagas no Pará. Também há editais ainda não publicados, mas aguardados pelos concurseiros. Nesta reportagem, confira uma lista de sete editais para concursos que oferecem salários acima de R$ 10 mil, somando 669 oportunidades de contratação imediata.

Por meio de um concurso unificado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui 389 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em tribunais regionais eleitorais de todo o país, para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, com salários que variam entre R$ 9 mil e R$ 17 mil. Especificamente, os que oferecem remuneração acima de R$ 10 mil são: Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial (R$ 10.372,70), com duas vagas imediatas no Pará; Analista Judiciário (R$ 14.852,66), também com duas vagas imediatas no Pará; e Analista Judiciário/Oficial de Justiça (R$ 17.018,67). As inscrições vão até 18 de julho.

Até 22 de julho, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) recebe inscrições para 25 vagas imediatas e cadastro reserva para Técnico e Analista Judiciário, com os respectivos salários de R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30. O TRF1 tem jurisdição sobre vários estados brasileiros, incluindo o Pará. O edital não prevê vagas para contratação imediata no estado, apenas cadastro de reserva em Belém e nos municípios de Altamira, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí.

Outros estados

O estado do Piauí abriu concursos para a SEAD, SEPLAN e PIAUÍPREV, oferecendo 110 vagas imediatas para Analistas Governamentais e Analista Previdenciário, com salários iniciais de R$ 11.549,35. O certame é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e visa suprir as necessidades de profissionais nas Secretarias de Administração, Planejamento e na Fundação Piauí Previdência. As inscrições vão até 04 de julho.

O concurso para o Planejamento Urbano no Distrito Federal está oferecendo vagas para Técnico e Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura. O salário inicial para Analista é de R$ 9,6 mil, podendo ultrapassar os R$ 10 mil com benefícios. O concurso ainda aguarda a publicação do edital, mas já possui o Instituto Consulpam como banca organizadora definida.

Além dos concursos já mencionados, outros órgãos também estão com editais abertos para cargos com salários acima de R$ 10 mil. A Polícia Militar do Espírito Santo oferece 40 vagas com remuneração de R$ 10 mil, para escolaridade de nível médio. No setor de energia, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) oferece 90 vagas com salários de R$ 13 mil, para escolaridade de nível superior.

Confira detalhes dos concursos:

TSE unificado

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Inscrições : até 18/07 no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24

: até 18/07 no link Prova : 22/09

: 22/09 Vagas : 412 (quatro imediatas no Pará) + CR

: 412 (quatro imediatas no Pará) + CR Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

TRF 1

Banca : FGV

: FGV Inscrições : até 22/07 no link https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1servidor24

: até 22/07 no link Prova: 29/09

29/09 Vagas : 17 + CR

: 17 + CR Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69

SeadPrev PI

Banca : FCC

: FCC Inscrições : até 04/07 no link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/govpi124/index.html

: até 04/07 no link Prova : 08/09

: 08/09 Vagas : 45 + CR

: 45 + CR Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 11.549,35

SEPLAN PI

Banca : FCC

: FCC Inscrições : até 04/07 no link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/govpi124/index.html

: até 04/07 no link Prova : 08/09

: 08/09 Vagas : 45 + CR

: 45 + CR Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 11.549,35

PiauíPrev

Banca : FCC

: FCC Inscrições : até 04/07 no link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/govpi124/index.html

: até 04/07 no link Prova : 08/09

: 08/09 Vagas : 20 + CR

: 20 + CR Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 11.549,35

PM ES

Banca : IDECAN

: IDECAN Inscrições : até 08/07 no link https://concursando.idecan.org.br/informacoes/52/

: até 08/07 no link Prova : 15/09

: 15/09 Vagas : 40

: 40 Escolaridade : médio (+ idade máxima de 28 anos e CNH na categoria B)

: médio (+ idade máxima de 28 anos e CNH na categoria B) Salário: R$ 10.005,36

EPE

Banca : FGV

: FGV Inscrições : até 11/07

: até 11/07 Prova : 01/09 no link https://conhecimento.fgv.br/concursos/epe24

: 01/09 no link Vagas : 90 + 1.060 CR

: 90 + 1.060 CR Escolaridade : superior

: superior Salário: R$ 13.819,45