Concurso do Ministério Público terá quase 100 vagas a mais

O concurso do Ministério Público do Pará (MPPA) terá quase 100 vagas a mais do que o divulgado inicialmente. Nesta terça-feira (3), o MPPA informou que serão inseridos mais 95 cargos para servidores.

O certame, que será realizado ainda neste ano, ofertará 169 vagas para cargos de nível médio e superior de escolaridade, além de formação de cadastro reserva. Com o aumento, o MPPA irá abranger todos os cargos vagos na instituição atualmente.

O pedido da Comissão do Concurso foi acatado pelo Procurador-Geral de Justiça, César Mattar Jr., e aprovado pela Consulplan - Empresa responsável pelo certame. Inicialmente estavam previstas 74 vagas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)