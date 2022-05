Pará tem mais de 560 vagas em concursos públicos

Atualmente, há mais de 500 vagas ofertadas em dois concursos públicos no Pará, as oportunidades são oferecidas por uma prefeitura da Região Metropolitana de Belém (RMB) e outra no interior. No município de Ananindeua, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza um certame para preencher 100 vagas para o cargo de médico. As inscrições se encerram na próxima semana, dia 11 de maio, e devem ser feitas pelo site www.cetapnet.com.br. Os participantes devem efetuar o pagamento de R$ 90, referente a taxa de participação.

Os profissionais aprovados devem atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF), com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O concurso oferece remuneração para o cargo no valor de R$ 5.674,15, mais auxílio-alimentação de R$ 440 e outras vantagens. É exigido que o candidato tenha certificado de conclusão do curso de graduação em medicina e registro no respectivo conselho de classe.

A Cetap é a banca responsável pela organização do concurso, que consistirá em uma prova objetiva para todos os participantes e uma prova de títulos, exclusiva para os candidatos aprovados na primeira etapa.

Os locais e horários do teste serão divulgados por meio de edital. A prova objetiva será de múltipla escolha e terá 50 questões, com duração máxima de 3h30, e será composta por assuntos de língua portuguesa (10); informática (5); atualidades (5); legislação (10); conhecimentos específicos (20).

As provas de múltipla escolha estão marcadas para serem aplicadas no dia 26 de junho de 2022, em locais e horários divulgados no dia 15 do mesmo mês. Os gabaritos preliminares serão disponibilizados a partir do dia 27 de junho e os definitivos no dia 12 de julho, pelo site da Cetap.

Prefeitura de Itupiranga

Já no sudeste do Estado, a Prefeitura de Itupiranga disponibiliza 469 vagas para concurso público, sendo 262 imediatas e 207 para formação de cadastro reserva para cargos efetivos de vários níveis de escolaridade.

As inscrições para o certame seguem abertas até o dia 13 de maio de 2022, pelo site www.institutovicentenelson.com.br, com pagamento da taxa no valor de R$ 110, para as funções de nível superior; R$ 80, para médio, técnico ou profissionalizante; e R$ 65, para o nível fundamental.

As oportunidades para o nível fundamental são para os cargos de borracheiro; eletricista; eletricista de autos; mecânico; motorista; operador de máquinas pesadas; cuidador social; almoxarife; artesão; auxiliar de serviços gerais; servente; motorista; e soldador.

Para o nível médio, os participantes podem concorrer às vagas para agente administrativo; agente municipal de trânsito; assistente de atividades culturais e desportivas; fiscal de meio ambiente; fiscal de obras e posturas; fiscal de tributos; identificador; técnico contábil; orientador social; técnico em informática; topógrafo; escriturário; agente comunitário de saúde; maqueiro; técnico em eletromecânica; técnico em farmácia e técnico em laboratório.

Para os candidatos formados em cursos da graduação, as chances são para administrador; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; procurador municipal; sociólogo; assistente social; educador físico; pedagogo; psicólogo; médico veterinário; nutricionista; odontólogo; professor; e técnico pedagógico.

O edital prevê aos aprovados remuneração que varia entre R$ 1.212 e R$ 3.845,63, para uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais. O concurso terá três etapas de avaliação: prova objetiva, prova prática e de títulos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)