Concurso do Mapa poderá ofertar até 520 vagas, diz governo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) formou a comissão especial encarregada de estabelecer os critérios e fases do concurso público destinado à novos servidores da pasta. A expectativa é que sejam disponibilizadas 520 oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior.

De acordo com o Ministério, a meta é publicar o edital do concurso até dezembro deste ano. Após a divulgação do edital, serão estipuladas as datas para a realização das provas, atendendo à necessidade de tempo para a preparação adequada dos candidatos e à disponibilidade de locais para a aplicação dos exames. Além disso, o edital também conterá informações sobre formação de cadastro reserva, além de outros detalhes relevantes.

A seleção contemplará vagas para os cargos de Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, bem como Técnico de Laboratório, no nível médio e técnico. Já para os candidatos com nível superior, as oportunidades englobarão cargos como Auditor-Fiscal Federal Agropecuário, Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista. Estes cargos destinam-se a trabalhar tanto no Mapa quanto no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As remunerações poderão chegar a mais de R$ 22 mil para os cargos de nível superior. A distribuição das vagas seguirá as necessidades do Ministério, levando em consideração as diferentes áreas de atuação e as demandas existentes.

O processo de escolha da instituição responsável pela organização do concurso ocorrerá de forma criteriosa, com base na avaliação da experiência, competência técnica e reputação da empresa selecionada. O último concurso promovido pelo Mapa aconteceu em 2017, oferecendo 300 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal Agropecuário e registrando um total de mais de 19 mil inscritos.

(*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia).