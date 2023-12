Concurso do IPEA com 80 vagas e salário de R$ 20 mil abre inscrições; haverá provas em Belém

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) abre, nesta terça-feira (5), a partir das 10 horas, as inscrições do seu concurso público que está ofertando 80 vagas para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa, com salário inicial de R$ 20.924,80 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. As provas, previstas para ocorrer no dia 24 de fevereiro de 2024, serão realizadas no Distrito Federal e nas 26 capitais brasileiras, incluindo Belém, no Pará.

Veja aqui o edital completo

Como se inscrever

Para participar da seleção e concorrer a uma das vagas, os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. O prazo para se inscrever encerra às 16h do dia 10 de janeiro. É cobrada uma taxa de participação de R$ 180, mas doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção até o dia 14 de dezembro.

Vagas

Estão sendo ofertadas 80 vagas nas seguintes especialidades:

Planejamento, Pesquisa e Avaliação de Políticas Públicas e da Gestão Governamental - Políticas Públicas e Sociedade: 16 vagas

Planejamento, Pesquisa e Avaliação de Políticas Públicas e da Gestão Governamental - Políticas Públicas e Desenvolvimento: 16 vagas

Planejamento, Gestão e Logística - Gestão e Logística: 13 vagas

Planejamento, Pesquisa e Avaliação de Políticas Públicas e da Gestão Governamental - Políticas Públicas e Avaliação: 8 vagas

Planejamento e Gestão do Conhecimento e de Dados - Comunicação Social e Divulgação Científica: 5 vagas

Planejamento e Gestão do Conhecimento e de Dados - Desenvolvimento de Sistemas: 5 vagas

Planejamento e Gestão do Conhecimento e de Dados - Infraestrutura de Tecnologia da Informação: 5 vagas

Planejamento, Pesquisa e Avaliação de Políticas Públicas e da Gestão Governamental - Políticas Públicas e Sustentabilidade: 5 vagas

Planejamento e Gestão do Conhecimento e de Dados - Ciência de Dados 4 vagas

Planejamento e Gestão do Conhecimento e de Dados - Processo Editorial: 3 vagas

Para concorrer, é necessário diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Conforme o edital, 20% das vagas serão destinadas a candidatos autodeclarados negros e 10% para pessoas com deficiência.

Os candidatos aprovados nas especialidades do perfil “planejamento, pesquisa e avaliação de políticas públicas e da gestão governamental” serão responsáveis pela elaboração de pesquisas econômicas e sociais, assessoramento, monitoramento e avaliação de ações governamentais, enquanto as demais especialidades são voltadas para o aperfeiçoamento da gestão no instituto.

Etapas do concurso

O concurso público do Ipea terá três etapas: provas objetivas, provas discursivas e avaliação de títulos, todas de caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas estão marcadas para o dia 25 de fevereiro de 2024 e serão realizadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Pelo cronograma divulgado, a previsão é de que o resultado saia no dia 27 de maio de 2024. Inicialmente, os aprovados serão lotados na unidade do Ipea em Brasília, por um período de 12 meses. Após esse tempo, eles podem permanecer na capital ou irem para o Rio de Janeiro, conforme as necessidades do órgão.