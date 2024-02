CNU: Inscrições se encerram nesta sexta-feira (09); saiba a melhor forma de se preparar para a prova

Encerram nesta sexta-feira (9), no site da Fundação Cesgranrio, as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que oferta 6.640 vagas em diversos órgãos federais. O concurso, que havia alcançado a marca de 1,7 milhões de inscritos na última terça-feira (7), tem agitado os cursos preparatórios de concursos. No Pará, mais de 90 mil pessoas haviam se inscrito para o certame até terça-feira. E, apesar da grande quantidade, a diversidade de vagas e conteúdo tem sido o maior desafio para atender a demanda de inscritos.

Messias Soares, diretor de um curso preparatório da Grande Belém, aponta que o formato do certame, por blocos temáticos, tem dificultado a abertura de turmas com conteúdos específicos, ao contrário das vagas de ensino médio. “Apesar da grande quantidade de inscritos, o que nos mostra que existe demanda, as vagas - no caso de ensino superior - estão espalhadas e cada cargo tem seu conteúdo programático específico. Por isso, nosso foco tem sido o bloco 8, de nível intermediário, que também é a maior procura”, informa.

No local, é possível se inscrever para aulas presenciais para o concurso que vão até o dia 28 de abril, uma semana antes da data prevista para a realização das provas, dia 5 de maio, conforme cronograma divulgado pelo governo federal. Para o Carnaval, haverá inclusive um valor promocional na turma de ensino médio, a única ofertada, que sairá a R$ 420 para pagamento à vista, com direito a 40 aulas preparatórias. O valor normal da turma é de R$ 470, com parcelamento em até 3x sem juros no cartão.

O valor é a média de preços para as aulas presenciais para o certame. Dos seis cursos preparatórios consultados pela reportagem, três ofertam apenas turmas presenciais para para o bloco de ensino médio, com valores que variam entre R$ 420 e R$ 510; um não ofertará cursos para o CNU; outro apenas curso online; e outro ainda oferta turma híbrida, em que o aluno assiste o conteúdo por video-aula, mas tem a possibilidade de tirar dúvidas de forma presencial. O investimento nesta modalidade sai por R$ 280.

Se para os demais blocos a oferta, por enquanto, é escassa, a alternativa para se preparar para o concurso são os cursos online. O investimento, entretanto, para os blocos temáticos de ensino superior é bem mais salgado, ultrapassando mil reais. Em muitas plataformas também é possível realizar uma espécie de assinatura que dá direito a todo conteúdo, do CNU e de outros concursos, por períodos específicos, como por exemplo, um ano. Nesta modalidade, o investimento é bem variado, entre R$ 99 a R$ 199.

Mentora dá dicas na hora de escolher o melhor curso

Karina Jaques, professora e especialista em Concursos Públicos, recomenda que o candidato considere sua disponibilidade de tempo e perfil ao escolher entre um curso presencial ou online. No presencial, deve-se levar em conta a distância, trânsito e horário, enquanto no online, a autodisciplina é essencial. “Hoje em dia, o online é muito mais prático, afinal você está em casa, no conforto. Só que esse aluno tem que se adaptar para essa nova versão, sem distrações, então depende do perfil de cada um”, aponta.

Além disso, segundo a mentora, é importante considerar não apenas o preço ao escolher um curso preparatório, mas também entender exatamente o que está sendo oferecido, uma vez que alguns cursos podem se limitar a revisões ou intensivos, o que pode ser problemático para alunos que não têm conhecimento prévio do assunto. “Tem que analisar se é base teórica completa, revisão ou extensão, para evitar frustrações e garantir que o tempo e o dinheiro sejam bem investidos de acordo com as necessidades individuais”, recomenda.

Acerca do tempo para ingressar nos estudos, Karina diz que ainda dá tempo. Para o nível médio, ela pontua que há tempo suficiente para se matricular em um curso preparatório, presencial ou online, e cobrir todo o conteúdo até a prova. Já para os editais de nível superior (1 a 7), com um programa mais extenso e disciplinas novas, a mentora avalia ser difícil fechar todo o conteúdo em dois meses. A recomendação é focar nas disciplinas e eixos temáticos mais relevantes para os cargos escolhidos, priorizando os tópicos com maior peso na prova.