Cadernos de prova do CNU já estão disponíveis; veja como acessar

O Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos (MGI) divulgou na noite deste domingo (8) os cadernos de questões do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conforme previsto pelo cronograma oficial.

O link para baixar os cadernos está no site do CPNU. O participante também pode encontrar as provas na página da Cesgranrio dedicada ao CNU, por meio de login no Gov.br. Estão disponíveis as questões dos oito blocos de conhecimento.

Apelidado de Enem dos Concursos devido à sua dimensão, com 2,1 milhões de inscritos, a prova para quem concorreu às vagas de ensino médio, no bloco 8, trouxe como tema da redação como a educação e o progresso científico e tecnológico podem ajudar a reduzir as desigualdades.

VEJA MAIS

Já nos sete blocos de nível superior, as provas dissertativas tiveram questões específicas para cada área, com temas que variavam desde censo escolar a mudanças climáticas e direitos humanos no contexto indígena e situação do sistema prisional, entre outros.

Mais cedo, o MGI reforçou que quem saiu da sala de aplicação das provas com o caderno de questões, o que era proibido, será identificado e eliminado do CNU, conforme previsto em edital. Segundo a ministra da pasta, Esther Dweck, há poucas pessoas nessa situação.

Datas

O CNU terá o gabarito preliminar oficial da prova objetiva divulgado na terça-feira (20). Os participantes poderão conferir as respostas corretas na página oficial do certame.

Depois da divulgação, os candidatos terão os dias 20 e 21 de agosto para recorrer, caso não concorde com a resolução de alguma questão. Pelo cronograma oficial, a imagem do cartão-resposta estará disponível em 10 de setembro, e as notas finais das provas objetivas, após avaliados todos os recursos, serão divulgadas em 8 de outubro.

No próprio 8 de outubro deve ser divulgada também a nota preliminar da prova discursiva. Eventuais pedidos de revisão das questões abertas poderão ser solicitados em 8 e 9 de outubro, com a divulgação da nota final das discursivas previstas para 17 de outubro. As notas finais devem sair em 21 de novembro.

As provas do CPNU foram aplicadas neste domingo em 228 cidades, em todos os estados e no Distrito Federal. Dos 2,1 milhões de inscritos, cerca de 1 milhão compareceram para fazer as provas. O índice de abstenções ficou dentro do esperado pelo governo.

O certame terá, também, um cadastro de reserva, em que mais de 13 mil candidatos classificados ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem. Os salários básicos iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407,90 a R$ 22,9 mil, conforme o cargo.

Manhã

Bloco 1

Veja Prova 1 Gabarito 1 Infraestrutura Exatas E Engenharia Manhã

Bloco 2

Veja Prova 2 Gabarito 1 Tecnologia Dados E Informação Manhã

Bloco 3

Veja Prova 3 Gabarito 1 Ambiental Agrário E Biológicas Manhã

Bloco 4

Veja Prova 4 Gabarito 3 Trabalho E Saúde Do Trabalhador Manhã

Veja Prova 4 Gabarito 2 Trabalho E Saúde Do Trabalhador Manhã

Veja Prova 4 Gabarito 1 Trabalho E Saúde Do Trabalhador Manhã

Bloco 5

Veja Prova 5 Gabarito 3 Educação Saúde Desenvolvimento Social E Direitos Humanos Manhã

Veja Prova 5 Gabarito 2 Educação Saúde Desenvolvimento Social E Direitos Humanos Manhã

Veja Prova 5 Gabarito 1 Educação Saúde Desenvolvimento Social E Direitos Humanos Manhã

Bloco 6

Veja Prova 6 Gabarito 1 Setores Econômicos E Regulação Manhã

Bloco 7

Veja Prova 7 Gabarito 3 Gestão Governamental E Administração Pública Manhã

Veja Prova 7 Gabarito 2 Gestão Governamental E Administração Pública Manhã

Veja Prova 7 Gabarito 1 Gestão Governamental E Administração Pública Manhã

Bloco 8

Veja Prova 8 Gabarito 5 Nível Intermediário Manhã

Veja Prova 8 Gabarito 4 Nível Intermediário Manhã

Veja Prova 8 Gabarito 3 Nível Intermediário Manhã

Veja Prova 8 Gabarito 2 Nível Intermediário Manhã

Veja Prova 8 Gabarito 1 Nível Intermediário Manhã

Tarde

Bloco 1

Veja Prova 9 Gabarito 1 Infraestrutura Exatas e Engenharia Tarde

Bloco 2

Veja Prova 10 Gabarito 1 Tecnologia Dados e Informação Tarde

Bloco 3

Veja Prova 11 Gabarito 1 Ambiental Agrário e Biológicas Tarde

Bloco 4

Veja Prova 12 Gabarito 1 Trabalho e Saúde do Servidor Tarde

Veja Prova 12 Gabarito 2 Trabalho e Saúde do Servidor Tarde

Veja Prova 12 Gabarito 3 Trabalho e Saúde do Servidor Tarde

Bloco 5

Veja Prova 13 Gabarito 1 Educação Saúde Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Tarde

Veja Prova 13 Gabarito 2 Educação Saúde Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Tarde

Veja Prova 13 Gabarito 3 Educação Saúde Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Tarde

Bloco 6

Veja Prova 14 Gabarito 1 Setores Econômicos e Regulação Tarde

Bloco 7

Veja Prova 15 Gabarito 1 Gestão Governamental e Administração Pública Tarde

Veja Prova 15 Gabarito 2 Gestão Governamental e Administração Pública Tarde

Veja Prova 15 Gabarito 3 Gestão Governamental e Administração Pública Tarde

Bloco 8

Veja Prova 16 Gabarito 1 Nível Intermediário Tarde

Veja Prova 16 Gabarito 2 Nível Intermediário Tarde

Veja Prova 16 Gabarito 3 Nível Intermediário Tarde

Veja Prova 16 Gabarito 4 Nível Intermediário Tarde

Veja Prova 16 Gabarito 5 Nível Intermediário Tarde