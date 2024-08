Pará: Dia de provas do CNU não teve registro de grandes problemas, diz Segup

A operação de segurança realizada neste domingo (18) para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi bem-sucedida no Pará, sem registrar ocorrências significativas, disse a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A ação iniciou com a escolta das provas e, ao longo do dia, foi monitorada em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em Belém, que reuniu forças de segurança e organizadores do concurso.

Em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operação envolveu mais de 2 mil agentes para assegurar a tranquilidade dos candidatos. Segundo Luciano de Oliveira, secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, a entrega dos malotes e a aplicação das provas ocorreram dentro do previsto, tanto na Região Metropolitana de Belém quanto em outros municípios com centros integrados regionais.

Com 118.876 candidatos inscritos, o Pará foi o sexto estado com maior participação no país, realizando as provas em 284 estabelecimentos de ensino em 17 municípios. Após o término dos exames, a operação entrou na fase de escolta reversa, com os malotes de provas sendo transportados pelos Correios, sob a proteção da Polícia Militar, até os locais de correção.

VEJA MAIS

O monitoramento da operação contou com 12 centros integrados regionais, coordenados pelo CICC em Belém, que utilizou cerca de mil câmeras em todo o estado para garantir a segurança nos locais de prova. A integração das forças de segurança estaduais, municipais e federais, além dos órgãos envolvidos no concurso, facilitou a comunicação e o acompanhamento das atividades.

As informações coletadas nos centros integrados foram transmitidas ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, por meio do Sistema Córtex. A operação incluiu a participação de diversas instituições, como Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros, Detran, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Guardas Municipais, e outros órgãos, que trabalharam em conjunto para assegurar o êxito do CPNU no Pará.