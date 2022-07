ANP lança concurso para 48 vagas com salários de até R$ 6.130

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está com processo seletivo simplificado aberto para a contratação temporária de 48 profissionais de nível superior, com salário de até R$ 6.130.

As inscrições para o concurso poderão ser realizadas até às 18h do dia 01 de agosto de 2022 pelo site do Cebraspe com taxa de R$ 149,40.

Ao todo, são 48 vagas para nove atividades, relacionadas a fiscalização da produção de combustíveis, fiscalização de infraestrutura e movimentação, regulação de novas atribuições e fiscalização do abastecimento. As oportunidades são para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Haverá também prova de títulos, exceto para o cargo de fiscalização de abastecimento. A aplicação da prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 25 de setembro de 2022.

De acordo com o edital, o processo seletivo terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).