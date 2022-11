Aeronáutica abre seleção para prestação do Serviço Militar Voluntário; há vagas para Belém

O Comando da Aeronáutica está com inscrições abertas para o processo seletivo de convocação e incorporação de profissionais com nível médio, com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2023 (QSCon 1-2023) em Belém e e em diversas localidades do território nacional.

Vagas

Em Belém estão sendo ofertadas 23 vagas nas seguintes áreas: Administração (11); Eletricidade (02); Eletromecânica (01); Eletrônica; Informática (03); Laboratório (01); Logística (01); Mecânico de Aeronaves (01); Obras (01); Radiologia (01); e Saúde Bucal (01).

Requisitos:

Para participar da seleção, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro nato; ser voluntário; ter idade máxima de 40 anos na data da incorporação; até a data da incorporação, possuir no máximo 72 meses de efetivo serviço prestado a qualquer uma das Forças Armadas, contínuos ou não, considerada qualquer espécie de Serviço Militar (inicial, estágios, dilação, prorrogações e outros); possuir idoneidade moral, a ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa junto aos órgãos públicos competentes; dentre outros requisitos que constam no edital.

Etapas do processo seletivo

A seleção será constituída das seguintes etapas:

Entrega de Documentos (ED);

Validação Documental (VD);

Avaliação Curricular (AC);

Concentração Inicial (CI);

Inspeção de Saúde (INSPSAU) e Avaliação Psicológica (AP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Concentração Final (CF); e

Habilitação à Incorporação (HI).

Inscrições:

As inscrições podem ser feitas através do site convocacaotemporarios.fab.mil.br até o dia 24 de novembro de 2022.

