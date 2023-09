Adepará abre Inscrição a partir de terça (12) para processo seletivo com 24 vagas em diversos níveis

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) está lançando o seu segundo Processo Seletivo Simplificado (PSS) do ano, com um total de 24 vagas disponíveis para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. As inscrições terão início na terça-feira, dia 12, e se encerrarão no dia 13, sendo realizadas exclusivamente por meio do site.

No que diz respeito às vagas oferecidas, o nível superior conta com 6 oportunidades para engenheiros agrônomos e 10 para médicos veterinários. Para aqueles com formação de nível médio, há 2 vagas para o cargo de agente fiscal agropecuária e mais 2 para assistente administrativo. Já no nível fundamental, são disponibilizadas 4 vagas para auxiliar de campo.

Essas vagas serão distribuídas entre os escritórios regionais da Agência de Defesa, localizados nas regiões do Baixo Amazonas, Sudeste e Nordeste do Estado. Vale ressaltar que essas vagas são remanescentes do último Processo Seletivo Simplificado realizado em maio. Portanto, os interessados têm uma nova oportunidade de ingressar na ADEPARÁ e contribuir para a defesa agropecuária do Pará.