70 mil candidatos participam de maior concurso público da história da PM no Pará

Cerca de 70 mil candidatos participaram, neste domingo (17), da prova objetiva para o concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), destinado ao preenchimento das vagas do Curso de Formação de Praças (CFP). O certame foi realizado nas cidades de Belém (Região Metropolitana), Santarém (oeste), Marabá (sudeste), Altamira (oeste), Redenção (sul) e Itaituba (sudoste).

Ao todo, estão sendo ofertadas 4,4 mil vagas, sendo 4 mil apenas para praças e outras 400 para oficiais. As provas para os candidatos a oficial foram aplicadas no domingo passado (10). O concurso recebeu 89.722 inscrições para as provas, conforme informações do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela aplicação dos testes.

Elieth Braga, secretária de Estado de Planejamento e Administração, afirmou que o concurso é o maior da história da Polícia Militar. “Com este concurso, reforçamos mais uma vez o comprometimento e investimento da atual gestão em aumentar o efetivo, garantindo a segurança e bem estar da nossa população, como também priorizando o ingresso de novos servidores por meio de concurso público”, enfatizou.

Demandas sociais

Segundo o Coronel Cássio Tabaranã, chefe do Departamento Geral de Educação e Cultura, a realização do concurso vem com a necessidade de ampliar o efetivo da corporação em razão de demandas sociais. “E também da proximidade de um dos maiores eventos que será realizado aqui no Pará, que vai ser a COP 30 no ano de 2025. Então, com esse concurso, a gente pretende iniciar em meados do ano que vem, a formação desses policiais, pois nós pretendemos já estar com essas praças formadas, já prontos e aptos para que operem no policiamento por ocasião da COP30, aqui no Pará”, explicou.

A Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estará disponível no site da banca a partir das 19 horas do dia 19 de dezembro.

Salários

O aluno soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03 durante a realização do Curso de Formação de Praças, mais auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de Soldado da PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.923,71, além do auxílio-alimentação.

No caso dos oficiais, a remuneração é de R$ 5.728,08 e auxílio-alimentação durante a realização do CFO/PM, mas chega a R$ 5.896,56 quando o candidato entra no quadro de Aspirante-a-Oficial PM.