Referendado pelas urnas, Igor Normando terá grandes desafios como prefeito de Belém

Igor Normando, do MDB, foi eleito prefeito de Belém no domingo, 27 de outubro, com 56,36% dos votos válidos, totalizando 421.485 votos. Ele derrotou o delegado e deputado federal Éder Mauro, do PL, que obteve 43,64% dos votos válidos (mais de 300 mil votos). Normando toma posse em 1º de janeiro de 2025 e terá Cássio Andrade (PSB) como vice-prefeito. Em seu discurso de vitória, ele expressou gratidão pelo apoio do governador Helder Barbalho (MDB), pela ampla aliança partidária que o respaldou e pelas declarações de apoio recebidas no segundo turno, destacando o desejo de mudança manifestado pela população de Belém.

Igor Normando, de 37 anos, é o prefeito eleito mais jovem da história de Belém. Antes, atuou como Secretário de Estratégia de Articulação e Cidadania do Pará, cargo que ocupou entre fevereiro de 2023 e junho de 2024. Normando se filiou ao MDB em março de 2024, após deixar o partido “Podemos”. Sua trajetória política começou como vereador em Belém, onde cumpriu um mandato e meio entre 2013 e 2019. Em seguida, foi eleito deputado estadual em 2018 e reeleito em 2022, destacando-se na política paraense – e muito próximo da principal liderança política do Pará – Helder Barbalho.

À guisa de desafios como o prefeito de Belém, a partir de janeiro de 2025, é possível apresentar três eixos fundamentais: mobilidade urbana, saneamento básico e educação pública.

Os desafios de Igor Normando, ao assumir a prefeitura de Belém em janeiro de 2025, começam com a mobilidade urbana, questão crítica para a cidade. O sistema de transporte rodoviário sofre com congestionamentos constantes e infraestrutura limitada, afetando a qualidade de vida e reduzindo a produtividade. A qualidade dos ônibus é uma preocupação constante para os moradores: a frota, composta em grande parte por veículos antigos e com má conservação, gera desconforto e insegurança para os passageiros. Além disso, debates sobre o valor das tarifas e a possível instalação de Wi-Fi e ar-condicionado nos veículos foram temas frequentes de cobrança ao prefeito eleito durante a campanha, devido a posições anteriores que ele havia assumido sobre

o assunto.

Outro ponto importante é a discussão sobre a criação de uma frota própria de ônibus municipais, o que poderia melhorar o controle sobre custos e qualidade dos serviços oferecidos à população. Normando também terá de enfrentar a questão do transporte fluvial, um recurso subutilizado, embora potencialmente eficaz para desafogar o trânsito nas vias terrestres e proporcionar uma alternativa de transporte mais sustentável. O desafio será implementar políticas integradas que modernizem o sistema de transporte público e aproveitem a geografia local, promovendo o

transporte fluvial como uma opção viável e ambientalmente responsável para os moradores de Belém.

O quesito saneamento básico desenha-se como um dos maiores desafios para Normando, exigindo investimentos urgentes para melhorar a qualidade de vida em Belém. A coleta de lixo na cidade ainda é irregular, e a má gestão dos resíduos resulta em descarte inadequado, que agrava problemas de saúde pública e ambientais. Os canais de drenagem, essenciais para o escoamento das águas pluviais, estão frequentemente bloqueados por lixo e sedimentos. Nesse sentido, será crucial que Normando implemente políticas que garantam a coleta eficiente de resíduos sólidos e a manutenção periódica dos canais, reduzindo assim os impactos das chuvas intensas nas áreas mais vulneráveis. Além disso, parcerias com os governos estadual e federal para modernizar a infraestrutura de saneamento podem ser decisivas para proporcionar melhores condições de saúde à população e combater a degradação ambiental de maneira sustentável.

Na educação pública, o novo prefeito enfrentará desafios na garantia de infraestrutura adequada e na oferta de ensino de qualidade. Muitas escolas de Belém ainda sofrem com instalações precárias, o que afeta diretamente o aprendizado dos alunos. Uma das prioridades de Igor Normando será assegurar que os recursos destinados à educação sejam efetivamente aplicados na melhoria dos espaços escolares e na valorização dos professores, além de promover programas de formação continuada para os docentes.

Por fim, Belém sediará a COP30, entre 10 e 21 de novembro de 2025, um evento de grande magnitude que exige atenção e preparação. Para Normando, a realização dessa conferência internacional representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. Como prefeito, ele precisará garantir que a infraestrutura da cidade esteja pronta para receber líderes globais e milhares de visitantes. A COP30 coloca Belém no centro das discussões climáticas globais, o que implica a necessidade de desenvolver políticas ambientais locais que estejam alinhadas com os compromissos climáticos internacionais.

Destarte, diante dos desafios que aguardam Igor Normando como prefeito de Belém, o sucesso de sua administração dependerá de sua capacidade de enfrentar questões estruturais que afetam diretamente o dia a dia da população. Os eixos de mobilidade urbana, saneamento básico e educação pública exigem soluções imediatas e estratégicas, com foco tanto na infraestrutura quanto na qualidade dos serviços oferecidos. Se conseguir avançar nesses eixos prioritários, Normando poderá transformar Belém em uma cidade referência em desenvolvimento urbano sustentável

e em qualidade de vida na Amazônia.