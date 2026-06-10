Quaest expõe desgaste de Flávio e recoloca Lula em posição confortável

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) redesenha o cenário da sucessão presidencial de 2026 e reforça um aspecto relevante na disputa nacional: a perda de fôlego da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Depois de meses de crescimento contínuo e de uma aproximação evidente em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), o principal nome do campo bolsonarista passou a registrar recuo tanto no primeiro quanto no segundo turno.

No cenário estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 29%. A diferença de dez pontos percentuais é significativa porque interrompe a trajetória de aproximação observada nos levantamentos anteriores e reafirma a liderança do presidente em um ambiente ainda altamente polarizado. O resultado sugere uma retomada da capacidade competitiva do lulismo após um período de desgaste político e econômico.

O dado mais relevante, entretanto, está na simulação de segundo turno. Lula alcança 44%, enquanto Flávio cai para 38%. Na rodada anterior da Quaest, realizada em maio, os dois estavam em empate técnico, com 42% para Lula e 41% para o senador. Em apenas um mês, o presidente ampliou sua vantagem de um para seis pontos percentuais, saindo da zona de equilíbrio para uma posição estatisticamente mais confortável.

O movimento indica um processo de desgaste da candidatura bolsonarista. A pesquisa surge após semanas marcadas por notícias negativas envolvendo o entorno político de Flávio Bolsonaro, especialmente as repercussões de sua proximidade com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no suporte financeiro para a viabilização para o filme “Dark Horse”, além do breve encontro que o senador carioca teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – e que trouxe marcas negativas para Bolsonaro.

Outro aspecto relevante é que o levantamento demonstra que a polarização continua estruturando a disputa, mas não necessariamente favorece o candidato da direita. Flávio permanece como o principal herdeiro eleitoral do bolsonarismo, porém enfrenta dificuldades para expandir sua base além do eleitorado mais fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A redução de sua competitividade no segundo turno sugere obstáculos para conquistar os eleitores de centro, grupo que costuma definir o resultado das eleições presidenciais brasileiras.

Para Lula, a pesquisa sinaliza uma recuperação política em um momento decisivo da pré-campanha e reforça a percepção de que o presidente ainda mantém capacidade de reunir uma coalizão eleitoral ampla. O resultado também fortalece a narrativa de que a disputa de 2026 continua aberta, mas com um favorito mais nítido do que aquele observado nos primeiros meses do ano.

Embora ainda falte um longo caminho até a eleição, a Quaest de junho deixa uma mensagem clara: a candidatura de Flávio Bolsonaro atravessa seu momento mais delicado desde que assumiu a condição de principal representante do bolsonarismo na corrida presidencial. Se os números forem confirmados por futuras pesquisas, o senador terá de (re)construir pontes com o eleitorado moderado e conter a erosão de sua imagem.

Caso contrário, o que hoje aparece como um recuo conjuntural poderá transformar-se em um efetivo processo de derretimento eleitoral